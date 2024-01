Gennaiola 2024, si festeggia il quarantesimo: anche gli alunni delle medie ai nastri di partenza

Quasi tutto pronto per la ‘Gennaiola 2024’, la manifestazione podistica tra le più caratterizzanti del territorio, in programma per domenica 28 gennaio con partenza e arrivo a Santa Maria degli Angeli, passando per Rivotorto. La presentazione di quella che che si preannuncia essere un’edizione speciale per il compimento di 40 anni della manifestazione, si è tenuta nella serata di mercoledì nella sede della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli alla presenza della consigliera provinciale Scilla Cavanna, Monica Cavallucci, assessora allo sport del Comune di Assisi, di Luca Uccellini coordinatore del settore sportivo Endas Umbria (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale), Francesco Cavanna presidente della Pro Loco e Fabio Battistelli presidente di Assisi Runners.

Alla Gennaiola 2024 sono già 449 gli iscritti alla podistica che percorreranno 10 km (9,95, metri per la precisione) su un percorso quasi completamente pianeggiante, caratteristica che rappresenta una novità rispetto ai 13,5 km delle precedenti edizioni. Altra novità, annunciata da Battistelli, è il coinvolgimento delle scuole con una corsa di circa un chilometro lungo via Patrono d’Italia con partenza dalla rotonda di via Los Angeles intorno alle 9,30, che vede coinvolti gli alunni delle scuole medie del territorio (Frate Francesco, il Convitto Nazionale, la scuola media di Santa Maria degli Angeli e di Petrignano di Assisi). “La Gennaiola rappresenta un momento aggregante – sono le parole della professoressa Zubboli, responsabile dei ragazzi della scuola -, una bella esperienza da far vivere al di fuori del contesto scolastico”. La consigliera comunale e provinciale Cavanna ha espresso ‘soddisfazione’ per la vicinanza della Provincia di Perugia a questa manifestazione essendo la prima volta che viene patrocinata dall’ente”.

La 40ma edizione vede al suo interno anche il 14° Memorial “Vincenzo Cavanna”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, in stretta collaborazione con Assisi Runners, sotto l’egida dell’ENDAS e Fidal, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi.

Possono partecipare alla gara competitiva gli atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera).

Gli iscritti non competitivi potranno percorrere lo stesso percorso. È previsto un ristoro a metà percorso e quello finale in Piazza Garibaldi.

Il ritrovo per la consegna del pettorale, pacco gara e iscrizioni è dalle ore 7.30 alle 9.30 presso la palestra della scuola elementare in Piazza M.L. King a Santa Maria degli Angeli. La partenza è fissata per le ore 10 da via Patrono d’Italia. Le premiazioni avranno inizio alle ore 11: premi assoluti femminili e maschili ai primi tre classificati, con consegna alla prima e al primo del Memorial Vincenzo Cavanna. Mentre a ciascun alunno delle scuole medie che partecipa verrà consegnata una medaglia.

In occasione della Gennaiola 2024 la municipale ha previsto i seguenti provvedimenti a Santa Maria degli Angeli e Rivotorto: sospensione della circolazione dalle ore 08.00 alle ore 12.00 – durante il transito dei partecipanti – nelle seguenti vie, con esclusione dei mezzi autorizzati per lo svolgimento della manifestazione: P.zza Porziuncola (partenza),P.zza Garibaldi, Via Patrono D’Italia, Via Carducci, Piazza Alighieri (stazione),Viale G. D’Annunzio, Via S.Maria Maddalena. Via Sacro Tugurio, Rotatoria P.zza Conti, Via Liverani, Via Francesca, Via Salette, Via Sacro Tugurio, Via S.Maria Maddalena, Via G. D’Annunzio, Piazza D. Alighieri (stazione) Via carducci, Via Patrono D’Italia, Piazza Garibaldi. Previsti anche divieto di sosta e zona rimozione : dalle ore 00.00 alle ore 12.00 in Via Patrono d’Italia (da Piazza Garibaldi all’intersezione con Via Carducci) e dalle ore 7.00 alle ore 12.00 Piazza Dante Alighieri (lato stazione) e Via G. D’Annunzio (lato Portali). Ulteriori dettagli sono disponibili su Assisi Sport, supplemento sportivo del gruppo editoriale Assisi News.

