Javier Faroni ad Assisi: la ‘trasferta’ del presidente del Grifo prima di Perugia-Gubbio

Javier Faroni in visita ad Assisi. In diversi assisani hanno visto e si sono fatti fotografare con il presidente del Perugia Calcio. Dopo le visite istituzionali – a inizio settimana il neo proprietario del Grifo era stato ricevuto dal sindaco Vittoria Ferdinandi e dall’Assessore allo sport Pierluigi Vossi – l’imprenditore argentino ha anche cominciato un giro tra le bellezze umbre, partendo proprio da Assisi prima del match Perugia-Gubbio che segnerà l’inizio dell’era Javier Faroni.

“Sono felice di essere qui a Perugia e di fare parte della storia di questo club. Le cose importanti non si fanno mai da soli, uno può avere forza e determinazione ma c’è sempre bisogno di grande squadra. Voglio ringraziare le tante persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. Santopadre? Una persona che sa molto di calcio e che ha dato tanto. Sono rimasto sorpreso di come si vive il calcio a Perugia. C’è tantissimo amore da parte della gente, è veramente sorprendente. Questo è un aspetto fondamentale. Voglio costruire un nuovo Grifo che sia conosciuto in tutto il mondo e che torni ai piani alti del calcio italiano”, le parole dell’imprenditore in conferenza stampa. E chissà che sulla maglia del Grifo, dopo il logo di Perugia, non ci scappi anche una menzione per Assisi, che comunque fa già bella mostra di sé sulle maglie dell’Assisi Calcio.

