La Sir Volley in festa, è campione d’Italia. Chiusa la serie di finale contro Monza con una grande vittoria proprio a Monza in gara 4, 1-3. Perugia in trionfo per uno scudetto meritato in una stagione che ha visto la squadra del presidente Gino Sirci assoluta dominatrice.

(Aggiornamenti nelle prossime ore)

