Furto ai Portali, preso nuovamente di mira il bar

Un furto ai Portali di una decina di minuti con un bottino abbastanza misero fatto di fondo cassa, due stecche di sigarette e persino di alcuni documenti. Accade al bar I Portali, più volte preso di mira dai ladri.

A denunciare sui social l’accaduto, avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, è la titolare dello stesso bar, che ha pubblicato un paio di immagini di sorveglianza con la scritta (ironica) “bentornato, speriamo sia l’ultima” . Il ladro ha agito da solo, si è intrattenuto nel bar una decina di minuti ed è stato visto rovistare in diversi cassetti come se cercasse qualcosa; e un analogo tentativo di furto ai Portali, ma non è chiaro se a opera della stessa persona, è avvenuto nella notte di venerdì notte, quando ignoti avevano provato ad entrare nel bar.

A inizio mese, nella zona, un altro furto in un noto negozio di vendita saponi e prodotti di bellezza sempre in via Gabriele D’Annunzio e sempre nello stesso centro residenziale e commerciale. Intorno alle ore 1:30 di martedì 9 aprile 2024, dei malviventi avevano distrutto – pare con delle pietre poi lasciate a terra – una delle vetrate della porta d’ingresso per accedere alla struttura causando numerosi e ingenti danni. Dal negozio erano stati asportati diversi profumi. Personale subito sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Assisi che indagano sull’accaduto.

