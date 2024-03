Marco Mencarelli e Veronica Meloni allevatori di campioni: pioggia di riconoscimenti per Dino e Giulietta (foto)

Due cani da primato da Assisi con furore: loro sono Dino e Giulietta, vincitori di numerosi concorsi, e ad allevarli sono stati Marco Mencarelli e Veronica Meloni; Mencarelli è anche titolare dell’affisso di “Fratello Sole Sorella Luna”, un nome legato alla francescanità e all’amore per la città serafica dove vive e lavora.

Dino e Giulietta, di cui Mencarelli è proprietario e allevatore, negli ultimi dodici mesi hanno vinto numerosi concorsi, come concorrente singolo o in coppia. Nello specifico Dino nel 2023 è stato Campione Sociale; Campione Sloveno; Campione Svizzero; Campione Portoghese; Campione di San Marino; Latin Winner Spagna; Latin Winner Francia; Latin Winner Portogallo e Latin Champion. Giulietta è stata, sempre nel 2023, Campione Italiano di bellezza; Campione Sloveno; Campione Ungherese; Campione Croato; Campione di San Marino; Latin winner Spagna e Latin Winner Francia. Infine insieme, Dino e Giulietta sono stati Miglior coppia al World Dog Show di Ginevra 2023 e Miglior Coppia e 2 Best in Show Enci Winner 2023. Entrambi i quattro zampe negli ultimi hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale sìa singolarmente che in coppia e Giulietta è stata anche campione internazionale di Expo e campione internazionale di Show.

Una grande soddisfazione dunque per Marco Mencarelli che, oltre ad allevare questi e altri campioni, è anche giudice ENCI per le prove di lavoro del Lagotto Romagnolo e seleziona cani validi sia per qualità morfologiche che per qualità finalizzate alla ricerca del tartufo. Anche così, si porta nel mondo il nome di Assisi.

