Sportivi Eccellenti 2023, il Comune di Assisi premia gli atleti migliori dell’anno

Dopo il successo della passata edizione, torna Sportivi Eccellenti 2023. La manifestazione, organizzata dal Comune di Assisi, è un momento di confronto sul mondo dello sport umbro e assisano e un’occasione per gratificare l’operato e le qualità degli sportivi e delle associazioni che si sono distinti durante la stagione agonistica. L’evento sarà presentato dal direttore del Gruppo editoriale Assisi News Stefano Berti Nulli, affiancato come nella prima edizione dalla collega giornalista Elisa Duili.

Le premiazioni dell’edizione 2023 si svolgeranno mercoledì 27 dicembre alle ore 21 al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Ingresso libero, dove tutti potranno partecipare. Tanti saranno i protagonisti del mondo dello sport locale e nazionale che saliranno sul palco insieme al sindaco Stefania Proietti, all’assessore allo sport Veronica Cavallucci, ai rappresentanti del Comune di Assisi e alle varie autorità civili locali e regionali, fra cui i presidenti dei comitati sportivi della regione Umbria.

“Siamo estremamente felici di riproporre questa manifestazione – dice Veronica Cavallucci, assessore allo Sport della Città di Assisi – la cui prima edizione si svolse nel 2019. Sarà di nuovo un evento interamente dedicato agli sportivi eccellenti delle tante associazioni sportive che militano nel territorio comunale di Assisi. Un riconoscimento – sottolinea l’assessore – non tanto per il talento sportivo, ma spesso anche per il comportamento per il quale questi atleti si contraddistinguono. Parteciperanno i presidenti delle varie federazioni coinvolte, un modo per scambiarci gli auguri e rivederci per stare tutti insieme. Una manifestazione – dice Veronica Cavallucci – a cui teniamo molto in una cornice illustre come quella del Teatro Lyrick”.

Ad aprire e a chiudere la serata dedicata agli Sportivi Eccellenti 2023, l’orchestra e il coro della scuola media di Petrignano di Assisi che intratterrà il pubblico presente con intermezzi musicali dedicati ai canti natalizi. “Un momento dedicato ai ragazzi – conclude l’assessore Cavallucci – che avranno l’opportunità di incontrare eccellenti sportivi anche di rilevanza nazionale”.

All’interno di Sportivi Eccellenti 2023, la redazione sportiva del gruppo editoriale Assisi News assegna ogni anno il Premio Assisi Sport alle figure che più si sono distinte nell’arco dell’anno solare. Verranno premiati infatti gli sportivi che, attraverso il proprio sport, avranno lasciato un segno contribuendo ad accrescere il valore e la qualità della città Serafica. Ad eleggere i vincitori del Premio Assisi Sport sarà l’insindacabile giudizio dello staff redazionale selezionato del Gruppo editoriale Assisi News, ma non mancherà quello assegnato direttamente dai lettori, con la possibilità di votare online il nome preferito attraverso il sondaggio reperibile a questo articolo.

