Volley: Assisi sede di una delle finali nazionali giovanili di BigMat 2026

Assisi è stata scelta come sede di una delle sedi di “BigMat Finali Nazionali Giovanili 2026”, manifestazione sportiva che mette al centro le giovani promesse della pallavolo. La città serafica, dal 18 al 24 maggio prossimi, ospiterà infatti la finale nazionale under 16 femminile, con allenamenti e competizioni in diverse palestre e palazzetti dello sport a Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Petrignano, con il coinvolgimento anche del palasport di Bastia Umbria. L’evento poterà in città più di 1.500 persone fra atlete, tecnici e addetti ai lavori, oltre a famiglie e accompagnatori. La decisione è stata assunta, nei giorni scorsi, dalla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), che ha reso note tutte le realtà individuate come location per le “BigMat” 2026, punto di riferimento dell’attività giovanile federale.

“Si tratta di una grande opportunità per la città e il territorio – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco con delega allo sport Veronica Cavallucci – raggiunta grazie a un grande lavoro di squadra, portato avanti insieme al Comitato regionale Fipav, che ha sottoposto la candidatura di Assisi all’apposita Commissione di valutazione nazionale. Dopo una serie di verifiche, l’istanza è stata valutata positivamente e la nostra città è stata scelta come una delle sedi dell’importante torneo nazionale. La manifestazione, oltre a promuovere il valore dello sport, rende Assisi e l’Umbria un punto di riferimento per la pallavolo italiana. L’evento avrà importanti ricadute anche sul fronte dello sviluppo turistico, economico e sociale, con centinaia di atlete, addetti ai lavori e accompagnatori che soggiorneranno per giorni in città. Ringraziamo Agostino Benedetti, presidente della Fipav Umbria, e Giuseppe Lomurno, consigliere nazionale della Fipav, per il grande lavoro svolto per la concretizzazione di questo straordinario progetto”.

Foto di Stephen Han | via Unsplash

© Riproduzione riservata