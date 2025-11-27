Ospedale di Assisi, riqualificata l’area verde e potenziati i servizi – per il Giubileo

L’area verde che abbraccia l’ospedale di Assisi ha ritrovato nuova vita grazie a un significativo intervento di riqualificazione, pensato per rendere più accogliente e armonioso lo spazio che accompagna pazienti, familiari e operatori sanitari. La cerimonia inaugurale si è svolta nei giorni scorsi alla presenza di Emanuele Ciotti, direttore generale Usl Umbria 1, Teresa Tedesco, direttrice del Pou (Punto ospedaliero unificato), Ilaria Vescarelli, direttrice del Distretto dell’Assisano, Bianca Maria Tagliaferri, vice presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Veronica Cavallucci, vicesindaco di Assisi, Francesca Corazzi, assessora comunale alle politiche sanitarie e ospedaliere, e Graziano Fortini, in rappresentanza della famiglia Fortini, che ha reso possibile l’intervento grazie ai suoi Vivai. Il progetto ha previsto la sistemazione del fondo e la definizione degli spazi, arricchiti dalla messa a dimora in un’aiuola di un ulivo – dono di Spartaco Rossi – simbolo di radici, pace e continuità. A completare l’opera, il Comune di Assisi ha contribuito con l’installazione di tre nuove panchine, pensate come luoghi di sosta e riflessione. (Continua dopo la foto)

“Ringraziamo di cuore la famiglia Fortini, Rossi e il Comune di Assisi per la sensibilità e la generosità dimostrate. Questo spazio verde rappresenta un angolo di serenità che accompagna chi varca la soglia dell’ospedale nei momenti più delicati della vita. Molto simbolica anche la presenza dell’ulivo, segno di pace e di continuità”, hanno dichiarato i dottori Ciotti e Tedesco. Molti sono stati gli interventi fatti in questi mesi per il potenziamento dei servizi previsti nell’ospedale di Assisi in occasione del Giubileo, finanziati attraverso i fondi stanziati dal Governo nazionale, gestiti dalla Regione e affidati all’Azienda sanitaria. Prevedendo una maggiore presenza di pellegrini, sono state attivate numerose procedure a partire dall’adeguamento tecnologico da acquisire in funzione del maggior numero di accessi previsto all’ospedale.

Per prima cosa si è provveduto al potenziamento del servizio emergenza-urgenza. Nello specifico, sono state già acquistate alcune forniture per il Pronto Soccorso tra cui un ecotomografo multidisciplinare portatile, un defibrillatore e massaggiatore automatico, un elettrocardiografo e ulteriori apparecchiature a bassa complessità. È in corso la procedura per l’allestimento pareti attrezzate sala emergenza 2 e triage e per l’acquisto della centrale di monitoraggio di Pronto Soccorso. Per il blocco operatorio è stata affidata la fornitura di un portatile per radioscopia e di un sistema ottico Hopkins. Sono in corso le procedure per l’acquisto di un tavolo operatorio, e per un insufflatore e fonte luminosa per colonna videolaparoscopica. Per il potenziamento delle apparecchiature sanitarie come appena descritto, si stima complessivamente, tra procedure concluse e da concludere, una spesa pari a circa 400mila euro.

A decorrere dallo scorso 12 ottobre è stata attivata in maniera continuativa una postazione 118, consistente nel servizio con ambulanza di tipo A ed autista soccorritore, attivando una collaborazione con l’associazione Misericordia di Assisi. Il servizio era già stato anticipato in urgenza, per le giornate del 6, 7 e 8 settembre scorso, in occasione della beatificazione di Carlo Acutis. Per i servizi sanitari previsti per le ambulanze e il servizio 118, inoltre, è stato messo a disposizione personale infermieristico e medico mediante prestazioni aggiuntive. È stato affidato il servizio di noleggio di una colonna per endoscopia, che ha permesso di aumentare le sedute due volte la settimana, prima in alcuni mesi erano zero.

È operativo il progetto “Dialisi Giubilare”. L’iniziativa è pensata per accogliere e supportare i pellegrini e i visitatori che soggiornano nel territorio – cittadini compresi – offrendo loro un’assistenza sanitaria qualificata anche nelle ore serali, qualora non si riuscisse a fissare la seduta nelle ore diurne. Ci sono stati interventi connessi all’installazione del nuovo polifunzionale radiologico. L’installazione del nuovo polifunzionale presso la radiologia ha comportato la necessità di realizzare nuovi impianti elettrici e speciali, nonché adeguare impiantisticamente e con opere edili i locali in cui in questi giorni è in corso la posa in opera dell’attrezzatura.

Sono state apportate delle migliorie interne ed impiantistiche. Il miglioramento del decoro e dell’accoglienza interna all’ospedale di Assisi è stato perseguito con l’installazione di tende veneziane e tende divisorie e con lavori di tinteggiatura in alcune stanze ambulatoriali. Inoltre, si è dato seguito ad alcuni interventi impiantistici finalizzati al miglioramento del comfort ambientale interno sia di utenti che operatori sanitari, installando impianti di climatizzazione e condizionamento in alcuni reparti (medicina, chirurgia) e sale d’aspetto, nonché eseguiti interventi sui sistemi di chiamata a servizio dei pazienti nelle stanze di degenza. Sono state effettuate altre sistemazioni esterne. Si sono impegnate risorse per assicurare il decoro degli esterni, con la pulizia delle gronde dai detriti accumulatisi nel corso del tempo e dagli arbusti infestanti; si sono demolite le panchine in calcestruzzo debolmente armato ove gli agenti atmosferici avevano compromesso il calcestruzzo copriferro, ripristinato il muretto in prossimità dell’ingresso e la segnaletica destinata al parcheggio per gli utenti con disabilità. A breve si procederà con interventi destinati al miglioramento dell’illuminazione esterna e delle vie di accesso ad alcuni reparti.

