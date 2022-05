Alice in Wonderland, al Lyrick va in scena la solidarietà (foto)

La bellezza dell’arte come risposta alla crudeltà della guerra. Una iniziativa di solidarietà, per un grande spettacolo. Il teatro Lyrick di Assisi e l’Associazione culturale ZonaFranca, insieme al Comune, hanno aderito a una rete nazionale di sostegno fra teatri che permetterà alla compagnia ucraina di circo contemporaneo Circus-Theatre Elysium di proseguire la tournée del celebre spettacolo ‘Alice in Wonderland’, già iniziata in Europa prima dello scoppio della guerra e che ora vede la compagnia impossibilitata a rientrare a Kiev. Iniziativa alla quale ha aderito, con banner dove acquistare i biglietti, anche il gruppo editoriale Assisi News.

Dopo il grande successo riscosso nella precedente rappresentazione proprio al Lyrick di Assisi di febbraio, è stato deciso di riproporre nuovamente, il 30 aprile sera, lo spettacolo al fine di aiutare gli artisti ucraini e sostenere un messaggio di pace e solidarietà. “Tutto il ricavato derivato dalla vendita dei biglietti, sarà interamente devoluto alla compagnia” ha detto Paolo Cardinali, direttore artistico del Teatro Lyrick e presidente dell’Associazione Culturale ZonaFranca. “Abbiamo deciso di riprogrammare lo spettacolo – aggiunge – per una questione di vicinanza ad un popolo martoriato dalla guerra, nonché per l’oggettivo valore artistico dello spettacolo”.

“Siamo profondamente grati all’Italia, ai teatri, alle istituzioni e a tutti coloro che ci stanno aiutando”, afferma il direttore del Circus-Theatre Elysium, Oleksandr Sakharov. “In questo momento lo show – prosegue – rappresenta un salvacondotto per la compagnia, ma è anche un modo per avere le risorse necessarie a portare al sicuro le famiglie degli artisti e dei tecnici. Alcune sono già arrivate in Italia, altre sono ancora sotto le bombe”. ‘Alice in Wonderland’ è uno spettacolo artistico sofisticato ed elegante, capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline (ginnastica acrobatica, recitazione, danza) e ispirato al romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, con oltre 30 artisti in scena.

