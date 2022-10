Daniele Silvestri incanta il Lyrick di Assisi con la data zero di Teatri 2022 (foto)

Un concerto tra palco e realtà ha preso vita ieri sera (29 ottobre) al teatro Lyrick di Assisi con la data zero del “Teatri 2022″ tour di Daniele Silvestri, in scena per il primo appuntamento della stagione Tourné 2022/2023, promossa da Aucma e Mea Concerti. Platea gremita e incantata che ha condiviso un dialogo costante con l’artista, dall’inizio alla fine, accompagnandolo in un immaginario studio di registrazione dove la creatività collettiva ha dato il via a un viaggio tra grandi successi e brani in work in progress.

Prossimo appuntamento con Tourné è con Orlando Furioso, narrazione/lettura da Ariosto, spettacolo di Roberto Mercadini che arriverà alla sala dei Notari di Perugia giovedì 3 novembre alle 21. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

«L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto – spiega Mercadini – è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate. E, allo stesso tempo, è un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità. È un libro torrenziale, labirintico, cangiante. E per certi versi, si potrebbe dire, impossibile da raccontare: ossia impossibile da intrappolare in una narrazione teatrale. Eppure, la sfida mi attraeva in modo irresistibile. Valeva la pena tentare, secondo me. Valeva la pena rischiare di finire travolti dal torrente, dispersi nel labirinto, abbagliati dalle sue iridescenze. Giudicate voi il risultato».

