Drusilla Foer con Eleganzissima incanta il Lyrick (FOTOGALLERY)

(Stefano Berti e Flavia Pagliochini) Un’ora e mezzo di divertimento. È quello andato in scena lo scorso weekend al Lyrick di Assisi. È un teatro sold out quello che accoglie Drusilla Foer dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dove ha raccolto anche il consenso del grande pubblico.

Ad Assisi Foer, carismatica icona di stile, cantante e attrice, ha stupito il pubblico con il suo recital Eleganzissima. In un’alternanza di humour sagace e di malinconia commovente, Foer ha raccontato aneddoti tratti dalla sua vita straordinaria e avventurosa, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Reduce dal successo sul palco di Sanremo, Drusilla Foer ha cantato le canzoni ad essi collegate, attingendo da un repertorio di autori estremamente vario, come lo è l’andamento emotivo del recital.

Il recital, ricco di musica, ha svelato Madame Foer, raccontando episodi della sua vita confidenziali e unici. Il pubblico si è trovato coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, ed è diventata una star di culto anche sul web. La produzione dello spettacolo è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews

