Frate Sole proiettato con la colonna sonora suonata live, le foto della serata

Sabato 22 febbraio sera, al Teatro Lyrick, è stato proiettato il film muto “Frate Sole” restaurato dalla Cineteca di Milano. Un evento importante perché è stato possibile ammirare la pellicola del 1918, diretta da Ugo Falena e Mario Corsi, sulla vita di San Francesco.

Il film fu girato in esterni ad Assisi, Gubbio, Perugina e sul Lago Trasimeno e si ispira al “Cantico delle creature” che San Francesco compose in volgare umbro poco prima della sua morte per celebrare la bellezza del Creato e delle sue ‘creature’, l’acqua, il fuoco, le stelle, la luna e la morte. I due registi scelsero quattro episodi e realizzarono le scene dedicate al bacio del lebbroso, sulle orme del Poverello, il tempio e le stigmate. La proiezione è avvenuta in simultanea con l’affresco corale di Luigi Mancinelli, il direttore d’orchestra e compositore che ha fatto conoscere in Italia la musica di Wagner ed esaltato il successo di “Cavalleria rusticana” di Mascagni.

Le musiche che hanno accompagnato il film saranno firmate dalla Cappella Musicale della Basilica papale di San Francesco d’Assisi diretta da Giuseppe Magrino, dalla Corale del Duomo di Orvieto, dalla Corale “Marietta Alboni”, dal Coro Polifonico “Città di Tolentino”, dal pianoforte di Marco Scolastra, con la direzione di Aldo Cicconofri.

“Il Comune – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – ha sostenuto con convinzione la proiezione di “Frate Sole”, un’opera che oltre un secolo fa portava sul grande schermo la vita e gli insegnamenti di Francesco, per offrire alla cittadinanza la possibilità di vedere il primo film biografico e storico sul nostro Santo in una cornice musicale di altissimo livello”.

Foto Mauro Berti/AssisiNews