InstabiLibri 2025 chiude con una serata dedicata a Luigi Pirandello

Al Ristorante San Francesco, sabato 15 marzo alle ore 19:00, è in arrivo la terza e ultima serata di “InstabiLibri – Cene letterarie”, l’appuntamento più amato dagli amanti della lettura e del buon cibo, che vede questa volta protagonista l’opera “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello con una cena ispirata alla cucina siciliana. “InstabiLibri – Cene letterarie” è un’iniziativa ideata e promossa dal Piccolo Teatro degli Instabili in cui, alla discussione intorno ai libri vengono abbinati dei Menù a tema, nella calda e conviviale atmosfera della Taverna del Ristorante San Francesco. L’incontro sarà tenuto da Alessandro Tinterri (Direttore del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova) in dialogo con Caroline Baglioni (attrice e drammaturga) e Michelangelo Bellani (regista e drammaturgo).

“L’idea nasce dall’indissolubile legame tra la vita di due luoghi fondati dalla mia famiglia – dichiara Fulvia Angeletti, direttrice artistica – il Ristorante e il Teatro. In particolare, in queste serate abbiamo il piacere di far scoprire ai nostri clienti e spettatori, un luogo più “privato” del Ristorante. Nel locale, ora chiamato Taverna, c’era la vecchia cucina del “San Francesco”, fondato da Ubaldo Angeletti nel 1947. Durante gli inizi degli anni ’80, la cucina venne trasformata in taverna/cantina, un locale rustico e accogliente con la costruzione del grande camino. Sopra le scaffalature che contengono le vecchie bottiglie, vennero dipinti da un giovane Francesco Mancinelli, delle scene tratte dai quadri del pittore fiammingo Il Bosch. Attualmente viene utilizzata di solito per cene festose tra amici e ora “Tre amici” molto particolari sono i protagonisti di “InstabiLibri”: Alberto Savinio, Massimo Bontempelli e Luigi Pirandello.”

Gli incontri sono a cura del Prof. Alessandro Tinterri che ha scelto gli autori e i libri presi in esame e che spiega così la selezione fatta: “Da “La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra e Picone e un convincente Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, al recente “Eterno visionario” di Michele Placido in cui è Fabrizio Bentivoglio a vestire i panni dello scrittore siciliano, il grande schermo ne ripercorre la biografia, mentre quest’anno ricorre il centenario di quel Teatro d’Arte di Roma, che costituì un nodo centrale nella sua vicenda di uomo e di artista. Sullo sfondo di quell’avventura artistica di stagliano le figure di tre protagonisti: Pirandello, Bontempelli e Savinio. L’amicizia che li ha legati costituisce un capitolo della storia culturale del Novecento.”

I partecipanti potranno aver letto o meno i testi in oggetto; a seguito di una discussione informale in cui si scopriranno notizie e curiosità intorno ai libri, verrà gustata una cena a tema a cura del Ristorante San Francesco. Il terzo, imminente, appuntamento è sabato 15 marzo alle ore 19:00. L’incontro si basa su “Sei personaggi in cerca d’autore”, considerata l’opera teatrale più celebre di Luigi Pirandello, drammaturgo e scrittore italiano vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1934. Rappresentata per la prima volta nel 1921 al Teatro Valle di Roma, quest’opera innovativa suscitò reazioni contrastanti nel pubblico, dividendolo tra entusiasti sostenitori e accesi detrattori. Il dramma mette in scena sei personaggi fittizi che irrompono durante le prove di una compagnia teatrale, chiedendo che la loro storia venga rappresentata.

Il testo esplora temi complessi come il rapporto tra realtà e finzione, la natura della creazione artistica e l’identità personale. Pirandello utilizza la tecnica del “teatro nel teatro” per mettere in discussione le convenzioni teatrali tradizionali e creare un effetto straniante nello spettatore. “Sei personaggi in cerca d’autore” fa parte di una trilogia sul “teatro nel teatro”, insieme a “Ciascuno a suo modo” e “Questa sera si recita a soggetto”, ed è considerata una delle opere fondamentali del teatro del Novecento per la sua carica innovativa e sperimentale.

Di seguito il Menù della serata:

Aperitivo di Benvenuto

Antipasti:

Caponata di melanzane

Polpettine di pesce

Arancine di riso

Piatto unico:

Pasta con sarde, finocchietto selvatico e briciole di pane

Dolce:

Cannolo di ricotta fatto in casa

Vino siciliano

Il costo a persona è di € 30,00 tutto incluso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

RISTORANTE BAR SAN FRANCESCO: Via San Francesco 52, Assisi (PG)

