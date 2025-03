Squarcia le ruote di quattro auto: denunciato 56enne

Squarcia le ruote di quattro auto, denunciato dalla polizia di Stato: a finire nei guai un 56enne che è ritenuto responsabile di aver forato gli pneumatici di quattro auto, parcheggiate nella frazione Torchiagina di Assisi. Dopo le denunce presentate dai proprietari dell’auto, grazie agli approfondimenti investigativi del personale del commissariato diretto dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca e alla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del 56enne, soggetto già noto alla Polizia, immortalato nell’atto di chinarsi per danneggiare i veicoli. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di danneggiamento aggravato.

Foto di Václav Pechar | via Unsplash

© Riproduzione riservata