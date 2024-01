Max Giusti ad Assisi sceglie la cucina de La Locanda del Cardinale

Max Giusti sceglie la cucina de Locanda del Cardinale e si ritrae con il titolare Roberto Damaschi alla Tenuta San Masseo dove proprio in cucina da pochi giorni c’è lo staff de La Locanda del Cardinale per quella che è una nuova e – da ora – stabile collaborazione.

Ad annunciarlo è proprio Roberto Damaschi, insieme a Max Giusti nella tenuta ai piedi di Assisi. L’attore – ad Assisi per lo spettacolo “Il marchese del Grillo”, in scena sabato 13 e domenica 14 gennaio, nell’ambito della stagione di prosa “Scopriamo le carte” promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

La commedia musicale campione d’incassi e di risate, con le vicende del Marchese Onofrio del Grillo interpretato da Max Giusti e un grande cast, firmato dalla regia di Massimo Romeo Piparo e prodotto dalla PeppArrow Entertainment.

L’amatissima pellicola del 1981, prendendo ispirazione da una figura storica realmente esistita, racconta la Roma papalina di inizio ‘800 attraverso la sottile ironia e il sarcasmo del Marchese Onofrio del Grillo, consegnando Alberto Sordi e il film stesso alla storia della comicità di tutti i tempi.

In questa versione teatrale musicale, un nuovo grande protagonista della scena italiana è chiamato a prestare il proprio carisma al personaggio del Marchese Onofrio del Grillo, segnando un’altra importante pagina della Storia della Commedia Musicale italiana: Max Giusti.

(La Locanda del Cardinale è uno degli sponsor del Gruppo editoriale Assisi News)

