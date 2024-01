Piatto di Sant’Antonio 2024, partite con Carro e mostra le iniziative di avvicinamento (foto)

Inaugurata l'esposizione Creativamente in collaborazione con il Serafico, non è mancato un convegno sulla figura del Santo

Entra nel vivo da questo fine settimana il Piatto di Sant’Antonio 2024. Ricco il programma di appuntamenti – tra associazionismo, musica e solidarietà, senza dimenticare l’apertura della Taverna ogni sera alle 20 all’Antico Ristorante Biagetti e che stasera 13 gennaio vedrà la presenza dei 7 Cervelli – che culminerà domenica 21 gennaio con la manifestazione vera e propria.

Tra le altre iniziative di avvicinamento, la Tavernetta, sotto le logge del Palazzo del Capitano del Perdono, ogni pomeriggio dalle 17.30. Oggi è stata inaugurata la mostra “Creativamente” in collaborazione con il Serafico di Assisi e si è anche svolto il convegno “Sant’Antonio Abate e gli animali” al Palazzo del Capitano del Perdono. Grande partecipazione all’inaugurazione del Carro di Sant’Antonio Abate opera dipinta da Francesca Capitini.

Domenica 14 gennaio dalle 9 la mostra delle carrozze storiche in Piazza Garibaldi, alle 11 sul sagrato inferiore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli verrà presentata la “Pet and technology for life”, piloti e conduttori a quattro zampe. Inoltre, l’associazione cinofila “I lupi dell’Umbria odv” e l’associazione “Fedele al suo padrone” di Sora e all’azienda “Cinotecnica dei Volsci” condurranno la caccia al tesoro tecnologica, con la partecipazione della Misericordia dell’Umbria e della Rosa dell’Umbria odv; esibizione patrocinata dall’Ente Nazionale cinofilia italiana e Federazione cinofili Fenalc.

© Riproduzione riservata