Opera Noir debutta ad Assisi: le foto dello spettacolo di e con Giancarlo De Cataldo

Nell’ambito della sesta edizione di Suoni Controvento, venerdì 2 settembre, ad Assisi nella cattedrale di San Rufino (ore 21), si è tenuto il debutto nazionale di Opera Noir, spettacolo di e con Giancarlo De Cataldo, con la regia di Nicola Calocero Giannoni, la consulenza organizzativa di Paolo Mirti, una produzione originale dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. “Il progetto “Opera Noir” è una sperimentazione che, siamo sicure, riscuoterà il consenso del pubblico, dei cittadini e dei turisti che affollano i nostri luoghi in questo periodo e come amministrazione comunale diamo il benvenuto allo scrittore magistrato che vuole presentare da noi questo nuovo format in cui, da perfetto storyteller, dividerà il palco con quattro cantanti che offriranno spunti da opere liriche di rilievo. Il collegamento tra l’opera lirica e il genere letterario giallo è un esercizio coraggioso che Assisi seguirà con curiosità e interesse”, il ssluto del sindaco Stefania Proietti e dell’assessore Veronica Cavallucci.

Il progetto “Opera Noir” si prefigge lo scopo di esplorare i legami e i collegamenti tra l’opera lirica ed il genere giallo e soprattutto tra i libretti d’opera ed il libro crime. Un’indagine accurata per arrivare a scoprire quanto gli scrittori moderni di noir debbano ancora imparare dalla tenuta narrativa e dalla straordinaria capacità di sintesi dei librettisti d’opera e quanto debbano ancora studiare il loro grande talento nel costruire un impianto drammaturgico perfetto in grado di conquistare gli spettatori. De Cataldo, da perfetto storyteller, ha diviso il palco con quattro cantanti, Agnieszka Grochala (soprano), Irene Savignano (mezzosoprano), Francesco Verna (baritono) Alessandro Della Morte (basso), accompagnati al piano dal maestro Lucio Perotti. Durante lo spettacolo saranno analizzati gli spunti noir di alcune delle opere più celebri del nostro repertorio operistico, con le arie che saranno cantante dal vivo e che vedranno anche una video scenografia multimediale animarsi sullo sfondo durante le esecuzioni proposte nel corso della serata, realizzata con le tavole di Manuelle Mureddu. Elemento che completerà la messa in scena dello spettacolo curata dal regista Nicola Calocero Giannoni che propone così una formula elegante che gioca tra l’astratto e l’iconico. Per valorizzare al massimo gli interventi musicali e i momenti di racconto che saranno il fulcro della serata.

