Teatro a domicilio umbro, da Assisi la proposta di Carlo Dalla Costa

Nasce da Assisi, per l’Umbria, il “Teatro a domicilio umbro”, dopo il fortunato incontro dell’assisano Carlo Dalla Costa con Ippolito Chiarello. Il progetto è partito dal 4 dicembre, va in scena dalle 16:00 sino alle 22:00, è disponibile per l’intera provincia di Perugia e, se arriveranno richieste, anche per l’intera Regione. “Questa iniziativa – dice Dalla Costa – trova luce all’interno del progetto nazionale di Chiarello, artista di origini leccesi, dal nome Barbonaggio Teatrale. La mission è molto semplice; poter dare nuovamente voce, anche in forme e modalità fino a questo momento poco utilizzare, al mondo culturale e, più nello specifico, teatrale. Attraverso il Barbonaggio Teatrale quello che si vuole fare è poter sensibilizzare la società verso la situazione artistica italiana e al tempo stesso rendere la stessa nuovamente parte di un processo artistico che solo nella restituzione “dal vivo” può trovare forma”.

Il teatro è riuscito a sopravvivere nei secoli perché è stato in grado, nel tempo, di reinventarsi, di ricostruirsi, di saper analizzare il proprio tempo facendosene non solo portavoce ma anche amplificatore. E ancora oggi questo viene richiesto. A domande di questo tipo Barbonaggio Teatrale cerca di dare una risposta con le sue varie declinazioni a livello territoriale e Teatro a domicilio Umbro vuole essere una di queste sfumature, dove l’attore diviene un vero e proprio “rider” a domicilio Ma come funziona? Lo piega direttamente Dalla Costa: “Si può fare una donazione liberale per un contributi minimo di 20 euro sommando i pezzi per adulti e/o per bambini che si vogliono ascoltare (reperibili qui), ma si possono anche fare donazioni liberali per conto terzi. Per le famiglie che non hanno la possibilità economica per fare una donazione il servizio sarà gratuito, sulla fiducia”.

Si possono anche fare delle donazioni liberali per sostenere il progetto artistico di Nasca Teatri di Terra con il Barbonaggio Teatrale – delivery e magari finanziare degli spettacoli sospesi del teatro a domicilio umbro per chi non può permetterselo. Si possono anche fare delle donazioni liberali per fare dei regali. E con una donazione dai 40 euro in su, e oltre ai due interi menù verrà fatto un piccolo regalo da parte dell’attore, questo a seconda della donazione fatta. Per ulteriori informazioni 3491793219 – [email protected] Facebook (foto sotto): Carlo Dalla Costa / Instagram: carlodallacosta