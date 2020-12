Rifiuti abbandonati e sporcizia, ancora segnalazioni: le zone (foto)

Ancora emergenza rifiuti abbandonati e sporcizia a Santa Maria degli Angeli. Un’abitudine che sembra procedere senza sosta nonostante anche nei giorni scorsi il Comune di Assisi abbia impartito severe multe ai furbetti del rifiuto abbandonato laddove non consentito. L’uomo, come segnalato dal Comune, era anche una persona che non aveva mai pagato la tari.

L’emergenza più grande arriva da Santa Maria degli Angeli con tanto di bella vista su Assisi. In una piccola via adiacente a viale Maratona, via dell’Antica Osteria, non troppo distante dallo stadio, un cittadino segnala una vera e propria discarica abusiva con rifiuti di grandi dimensioni lasciati giacenti a terra indisturbati a deturpare la zona e l’intero territorio circostante.

Emergenza che prosegue anche in via San Francescuccio de’ Mietitori, rifiuti ai lati della provinciale che separa i comuni di Assisi e Bastia Umbra a non finire e che mettono a rischio anche i canali di scolo ai lati della carreggiata pieni di erbacce infestanti: il tutto da pulire in maniera urgente anche se si tiene conto delle ultimi forti piogge che potrebbero creare non pochi problemi.

Rifiuti abbandonati in abbondanza alla Rocchicciola di Assisi, dove tra bottiglie in plastica, incarti e sporcizia varia ce ne sono in abbondanza superando il limite del decoro relativo ad un’area pubblica a quanto pare non troppo curata e per gran parte abbandonata Sempre alla Rocca Minore addirittura una discarica abusiva vera e propria, con cemento, mattoni, forati e materiale post-lavori edili scaricato violando norme e senza alcun rispetto per il bene pubblico comune a tutti.

Emergenza segnalata infine sempre da un residente nel sottopassaggio poco distante dalla stazione ferroviaria a Santa Maria degli Angeli che versa in uno stato indecoroso. Cartacce, imballi di cibo, sporcizia riversata a terra anche a causa del forte vento di questi giorni rendono il luogo incredibilmente sporco.