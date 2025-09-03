Torna dal 4 al 6 settembre Ogni Angolo Ogni Pietra 2025 con “Accusa alla luce”

Ad Assisi sta tornando il seguitissimo progetto artistico e performativo “Ogni Angolo Ogni Pietra 2025 – Immaginario poetico teatrale della Città” che andrà in scena nei giorni 4/5/6 Settembre 2025 all’Abbazia di San Benedetto al Subasio in due turni orari giornalieri: alle ore 17:30 e alle ore 19:30. Il format, arrivato alla sua sesta edizione, è ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili diretto da Fulvia Angeletti e sostenuto dalla Città di Assisi e si avvale, fin dall’inizio, della proficua collaborazione artistica di Samuele Chiovoloni che ne cura la regia e la drammaturgia.

Il cast di questo nuovo spettacolo di Ogni Angolo Ogni Pietra 2025 vede la partecipazione dell’attore Michele Nani, della cantante Sara Marini, dei danzatori Paolo Rosini e Giulia Spattini e come sempre del numeroso gruppo di performer della Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili. “Ogni angolo ogni pietra” – sin dalla prima edizione nel 2021 – si propone, mediante le arti performative, di ribaltare la visione della città di Assisi, mettere a valore ciò che è invisibile o dimenticato ed usufruire creativamente di ogni genere di patrimonio (dalla letteratura alle peculiarità urbanistiche, dall’inconscio collettivo al paesaggio). “Accusa alla luce – Atti di teatro corale contro l’oblio” è il nuovo capitolo di questa indagine, un titolo che richiama un verso di “Colloquio Corale” di Aldo Capitini, filosofo e agitatore socio-culturale perugino che sin dal 1961 scelse Assisi come simbolico punto d’arrivo della sua Marcia della Pace.

“Nello sconfinamento brutale e cieco di ogni conflitto, nella sovraesposizione mediatica che ha fatto dell’orrore una regolare oscenità da constatare, la nostra comunità teatrale fa i conti con la responsabilità che viene dal nostro vedere quel che sta sotto gli occhi di tutti. Questa nostra “Accusa alla luce” è un atto performativo che illustra (fra teatro danza e musica) il tentativo umano di opporsi alla morte, di non cederle gentilmente il passo, di tenere la traccia di ciò che è stato sino all’atto, estremo, di richiamare alla vita quanto è venuto meno.” – è così che l’autore e regista Samuele Chiovoloni introduce questo nuovo lavoro, nato ancora dal sodalizio artistico con la direttrice artistica Fulvia Angeletti che aggiunge: “Teatro di questa insurrezione evocativa è l’Abbazia di San Benedetto al Subasio, antichissimo sito proto-cristiano che ci è stato generosamente concesso dal Monastero delle Benedettine di Sant’Anna di Bastia Umbra, luogo di preghiera e lavoro come vuole la Regola ma, allo stesso tempo, spazio di irreale silenzio fra cielo e terra che evoca la purezza di una condotta spirituale ineccepibile. Come in tutti gli eventi di OAOP, “Accusa” alla luce” colloca il pubblico in posizione estremamente intima e privilegiata, invitando a una vera e propria esperienza di prossimità: un’idea di comunità e di teatro civile che il Piccolo Teatro degli Instabili ha portato nella vita di Assisi e di cui progetti come questo sono la massima espressione.”

PROGRAMMA DI OGNI ANGOLO OGNI PIETRA 2025:

4/5/6 Settembre 2025 ore 17:30 e ore 19:30 (due repliche al giorno)

Abbazia di San Benedetto al Subasio, Strada Provinciale 251 Assisi (PG)

La performance è itinerante all’esterno e all’interno dell’Abbazia.

Si consigliano scarpe comode e abbigliamento comodi.

Come arrivare: per raggiungere l’Abbazia di San Benedetto si consiglia di percorrere la Strada Provinciale 251 da Via San Benedetto.

Parcheggio: lungo la Strada Provinciale in senso ascensionale verso l’Abbazia.

OAOP/ACCUSA ALLA LUCE

Con: Michele Nani, Sara Marini, Paolo Rosini, Giulia Spattini

e la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili composta da:

Peter Bartlett, Lucia Betti, Marta Carloni, Mascia Esposito, Giordano Gattolin, Rita Gratani, Francesca Leila, Ludovico Marcucci, Daria Virginia Massi, Annalaura Matarangolo, Laura Pannacci, Valeria Piccioni, Damiano Rocco, Alessandro Sposini, Alice Zingaretti

Supporto di produzione: Maira Grassi

Direzione tecnica: Marco Andreoli

Grafica: Francesco Mancinelli

Foto: Andrea Cova

Scenografie, oggetti, costumi: Claudia Rossetti, Vanessa Cuccagna

Collaborazione alla drammaturgia: Ludovico Marcucci

Ideato e prodotto da: Piccolo Teatro degli Instabili

Direzione artistica e organizzazione: Fulvia Angeletti

Regia e drammaturgia: Samuele Chiovoloni

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Assisi e con la collaborazione di Monastero Benedettine Sant’Anna di Bastia Umbra

Info e Prenotazioni: 333 7853003 – info@ogniangoloognipietra.it

