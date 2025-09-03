Manovra fiscale in Umbria, arriva la mozione del centrodestra da discutere in consiglio

È stata presentata e verrà discussa nella prima seduta utile del Consiglio comunale di Assisi la Mozione urgente contro la Legge Regionale 11 aprile 2025, n. 2, che introduce aumenti su IRPEF, IRAP e bollo auto. La proposta sulla manovra fiscale regionale, partita da Fratelli d’Italia con i Consiglieri Serena Morosi e Daniele Martellini primi firmatari, è stata sottoscritta anche dalle Liste civiche presenti in Consiglio comunale e dalla Lega.

“Come Fratelli d’Italia riteniamo doveroso agire per difendere il potere d’acquisto dei Cittadini e la vitalità delle Imprese del nostro territorio – ha dichiarato Serena Morosi, Capogruppo FDI –. La Corte dei Conti ha ridimensionato il disavanzo regionale: non esiste alcuna giustificazione per una manovra che pesa sulle Famiglie e rischia di frenare consumi ed economia locale”. La mozione sulla manovra fiscale in Umbria impegna Sindaco e Giunta ad avviare con urgenza un’interlocuzione formale con la Presidente della Regione Umbria e con l’Assemblea legislativa, chiedendo l’abrogazione o la modifica sostanziale della legge, la sospensione delle misure fiscali più impattanti e l’apertura di un tavolo tecnico-politico con Comuni, associazioni di categoria e parti sociali.

“L’assenza di concertazione preventiva con i territori e con i cittadini rappresenta una grave mancanza di democrazia partecipata – ha sottolineato Ivano Bocchini, Capogruppo Assisi al Centro –. Assisi deve alzare la voce per chiedere più trasparenza e scelte condivise, perché non è accettabile che i cittadini paghino il prezzo di decisioni prese senza confronto”. “Vogliamo rappresentare i valori della responsabilità e del buon governo – hanno aggiunto Eolo Cicogna, Capogruppo Lista Civica Cicogna, e Giancarlo Cavallucci –. Con questa mozione chiediamo alla Regione un atto di coerenza: sospendere o ritirare aumenti ingiusti e aprire un percorso istituzionale serio, che metta al centro i bisogni reali delle famiglie e delle imprese umbre”.

Concludono i firmatari: “Questa battaglia non è di parte, ma riguarda tutti i Cittadini. Assisi, insieme ad altri Comuni umbri, intende farsi promotrice di una posizione chiara e ferma contro una Legge che penalizza duramente il tessuto economico e sociale della nostra comunità”.

Foto di Christian Dubovan | via Unsplash

© Riproduzione riservata