Affari Tuoi, la new entry dell’Umbria è Anas Mussaui di Santa Maria degli Angeli

La new entry dell’Umbria di questa sera venerdì 24 ottobre ad Affari Tuoi su Rai Uno condotto da Stefano De Martino, è Anas Mussaui che viene da Santa Maria degli Angeli e fa il vetraio. Anas è molto conosciuto a Santa Maria degli Angeli dove vive da anni e dove la sua famiglia risiede ormai da molto tempo. Anas Mussaui partecipa attivamente alla vita sociale assisiate, è anche un rionale angelano del Rione Ponte Rosso. Puntata che ha regalato alla concorrente a Alessandra, per il Veneto – accettando l’offerta del “dottore” – 70mila euro (nel pacco ‘lasciato’ sul banco c’erano ben 200mila euro!).

Anas Mussaui, ragazzo gentile ed educato, oggi vive a Capodacqua di Assisi con la sua compagna e arriva al game show di Rai Uno proprio dalla città Serafica. Tanti gli amici che lo hanno riconosciuto in tv e via social. Per l’Umbria Anas ha preso il posto del vincitore di ieri sera giovedì 23 ottobre, proveniente da Foligno, quando a vincere per la regione cuore verde d’Italia era stato Adriano, operatore ecologico della città della Quintana, che era tornato a casa con un assegno da 25mila euro dopo la sua partecipazione, insieme alla moglie Mirza.

