Tre nuovi asili nido ad Assisi: l’inaugurazione il 26 ottobre, il via dal 3 novembre (intervista video)

Saranno inaugurati il 26 ottobre e attivi dal 3 novembre 2025 i tre nuovi asili nido comunali dell’infanzia di Assisi, realizzati a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Si tratta di tre asili pubblici in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, costruiti con fondi del PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro, intercettati grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie.

A Petrignano la struttura si trova in via Decio Costanzi e l’inaugurazione è prevista domenica alle ore 10.00. È stata realizzata in esito a demolizione e ricostruzione della sede della Pro loco, che verrà realizzata nella stessa area, proprio davanti al nuovo nido. È ampia circa 450 metri quadrati, divisi in quattro zone dedicate alle attività didattiche, ludiche e di servizio, come mensa e riposo. Sono presenti due aree giochi attrezzate, una in un atrio interno e una nel giardino. Arredi e sistemazioni esterne sono stati acquistati con fondi comunali pari a circa 140mila euro.

A Rivotorto il nido si trova in viale della Pace e sarà inaugurato alle ore 15.00. Si tratta dell’edificio più grande, in grado di accogliere fino a 60 bambini, divisi in tre sezioni, a seconda della fascia di età. Ognuna ha un’aula didattica, uno spazio per le attività ludiche e il riposo, mentre l’area mensa è unica per tutti. La struttura, di 650 metri quadrati, è stata costruita ex novo per un importo di circa 1,4 milioni di euro, oltre a 170mila euro per arredamento e sistemazioni esterne.

A Castelnuovo l’asilo è in viale San Girolamo e l’inaugurazione è in programma alle ore 17.00. Si tratta di una nuova costruzione a seguito di demolizione di una vecchia struttura, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro, oltre a 120mila euro di risorse comunali per arredi e finiture. L’edificio è di 500 metri quadrati, con visuale su Assisi. Ha reception, aula insegnanti, lavanderia, deposito passeggini. La parte centrale è suddivisa in spazi dedicati ad attività didattiche, ludiche e speciali, con area mensa, riposo e ampio giardino con giochi. Tutti i nuovi asili nido comunali d’infanzia sono dotati di un giardino zen, interno o esterno, che combina diversi elementi naturali per creare un ambiente accogliente, sereno e armonico, utile a stimolare la creatività e l’equilibrio dei piccoli. La realizzazione dei tre nuovi asili ha comportato anche la riqualificazione delle aree verdi limitrofe, che sono rimaste tutte pubbliche. I servizi socioeducativi saranno svolti da “Aldia cooperativa sociale,” che si è aggiudicata la gestione. Ai tre momenti inaugurali di domenica interverranno rappresentanti della Giunta comunale, tecnici, progettisti, personale educativo e sarà l’occasione per visitare le tre nuove strutture, che saranno effettivamente in funzione dal 3 novembre prossimo. Le tre nuove realtà si aggiungono al primo nido pubblico della città “Maria Luisa Cimino”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021, con l’obiettivo di promuovere una città sempre più accogliente e vicina ai bisogni di bimbi e famiglie.

“Per noi aprire tre asili nido è un grande piacere, sono tre asili nido su territori importanti e con un buon numero di famiglie, per noi tutto ciò significa offrire un servizio. Un traguardo che con la giunta precedente e quella attuale abbiamo ottenuto. Già quando ero in Provincia (da consigliere, ndr) avevo queste deleghe legate al mondo scolastico, oggi da assessore del Comune di Assisi sono felice di aver ottenuto questo risultato. Colgo l’occasione – ha sottolineato l’assessore alle politiche scolastiche Scilla Cavanna – per dire grazie agli uffici scuola del Comune di Assisi. Fanno un grande lavoro che non si vede. Dietro c’è un mondo, tanto da lavorare e tanta dedizione. Teniamo molto ai nuovi asili nido, lavorare in maniera collettiva è per noi importante. I numeri sulle iscrizioni – ha precisato Scilla Cavanna ad Assisi News – sono ottimi, apriamo a novembre e non a settembre, sono certa che andremo presto a regime e che ci sarà posto per tutti”. A chi ha criticato questa scelta? “E’ il gioco della politica, il gioco delle parti. L’opposizione fa opposizione, il tempo ci darà ragione e non torto. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa – ha poi proseguito l’assessore – le scelte spesso possono essere criticate, ma se uno ci crede, ci crede”. Primi 4 mesi circa al governo cittadino, nella nuova giunta Stoppini: “La mia esperienza fin qui? Grazie innanzitutto al sindaco Valter Stoppini, lui mi ha voluto al suo fianco. Metto passione nel mio lavoro e in questa esperienza amministrativa. Il Comune di Assisi ti consegna in mano tanta responsabilità, il mio bilancio è positivo. Io non mi avventuro, con il sindaco lavoriamo in sinergia, Assisi ha bisogno di più occhi. Noi assessori collaboriamo fra noi e siamo una buona squadra. Obittivi futuri? Il patrimonio è una mia delega. Dire patrimonio, è dire tanto Strategia, visione, attività commerciali che sono fondamentali per il territorio di Assisi. Altra sfida è valorizzare il parco del Monte Subasio – ha concluso Scilla Cavanna – occhi attenti alle le scuole, e poi c’è la casa di riposo Andrea Rossi, realtà preziosa da curare e tenere a cuore sempre più”.

Foto in evidenza di BBC Creative | via Unsplash

