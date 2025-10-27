Anas Mussaui vince 25mila euro ad Affari Tuoi e torna felice a Santa Maria degli Angeli (foto)

Anas Mussaui di Santa Maria degli Angeli, accompagnato da Giulia, sua compagna di vita originaria di Capodacqua di Assisi dove oggi i due ragazzi risiedono, nella puntata di lunedì 27 ottobre di “Affari Tuoi“ condotta da Stefano De Martino, ha vinto 25mila euro.

Partita che per Anas è stata tutta in salita, pacco dopo pacco, tante le offerte del “dottore”, ma i due giovani non hanno mai mollato e sono andati avanti. Anas Mussaui che ha detto di guardare da sempre il noto programma di Rai Uno, e che ha portato in puntata il fazzoletto del Rione Ponte Rosso, rione angelano dove ha raccontato di aver conosciuto Giulia, per lei ben “7 mesi di corteggiamento” – ha raccontato. (Continua dopo la foto)

Partita avvincente. Verso il finale Anas chiama il pacco numero 5 dell’Abruzzo, e vanno così in un istante in fumo i 200mila euro sperati. Resta il pacco nero, il “dottore” telefona e offre – mentre Anas chiede 100mila euro – soltanto 10mila euro. I due ragazzi di Assisi scelgono però di andare avanti, e vanno in fondo con coraggio. I pacchi si aprono e Anas resta alla fine con due possibilità: pacco nero o zero euro. Ultima offerta del “dottore” euro 25mila. I ragazzi di Assisi accettano e se li portano a casa lasciando sul tavolo il pacco nero con 15mila euro. “Siamo una fase in cui questa cifra ci fa comodo. Torniamo a casa felici” – hanno dichiarato Anas e Giulia (lui fa il vetraio, lei è laureanda in filosofia). Festa in studio e applausi, due giovani ragazzi che tornano in Umbria felici.

© Riproduzione riservata