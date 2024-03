Can Yaman ad Assisi: “Che bella che sei!” Visita al Serafico per l’attore (foto+video)

(Flavia Pagliochini) Visita in Umbria, ad Assisi, per l’attore e modello turco Can Yaman. Come annunciato dalla stessa star, “un viaggio per andare a salutare gli amici dell’istituto Serafico. Finalmente in Umbria”.

Can Yaman, arrivato con la sua fondazione per bambini, ha pubblicato diverse stories: ha soggiornato in un noto resort nella zona del perugino e poi è arrivato ad Assisi, rimanendo colpito dalla sua bellezza: “Che bella che sei Assisi”. (Maggiori informazioni e foto nelle prossime ore)

I video e le foto sono tratte dal profilo Instagram ufficiale di Can Yaman

