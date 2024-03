Forza Italia Assisi, nuovo direttivo: Evian Morani nominato segretario comunale

Forza Italia è di nuovo presente in una città importante come Assisi: venerdì sera infatti si è tenuta una riunione di iscritti, alla presenza del segretario provinciale Fiammetta Modena ed è stata creato il nuovo direttivo di Forza Italia Assisi. Oltre al nuovo segretario Evian Morani,vice-coordinatore: Paolo Farinelli; Sviluppo economico: Marco Carloni; Rapporti con Università e istituzioni regionali: Marco Renga. Sociale, associazionismo, pari opportunità: Mara Palai; Sicurezza dellavoro, politiche giovanili: Andrea Petrozzi

“Sala molto gremita – il commento del neo coordinatore Evian Morani – tra curiosi, esponenti della Lega e di FDI (Stefano Pastorelli e Moreno Fortini) ed altri protagonisti delle precedenti legislazioni (Lunghi, Marini, Bocchini) simpatizzanti anche di Bastia in attesa delle decisioni finali sulle candidature a sindaco. La mozione nasce dalla necessità di creare un contenitore di centrodestra moderato che sappia interpretare le esigenze di equilibrio, competenza, buon senso e governabilità. L’aspirazione di Forza Italia è quella di diventare il riferimento di tutti i moderati che si riconoscono nei principi di libertà su cui si fonda il PPE. La sfida è di creare un bacino un territorio centrista che va dal PD fino alla Lega e FDI. Con l’essere umano al centro, una libertà, possibile soltanto se associata alla responsabilità personale. Insieme ai principi di giustizia sociale che tendono a perseguire il bene comune.

“Forza Italia Assisi e il partito – ancora Morani – devono basarsi sui valori fondamentali a cui Assisi ha dato sempre ispirazione: Famiglia: come primo nucleo in cui la persona nasce, cresce, si sviluppa ed esprime la propria personalità. Pace: come valore essenziale di inclusione, da Assisi è sempre partito il grido per la pace in tutti i luoghi del mondo. Spiritualità e rispetto delle diversità di visioni religiose e politiche. Benessere diffuso a tutti i livelli non solo sociale ma anche derivante da un’attiva vita associativa, da una urbanistica a misura di uomo, avendo i bisogni delle persone come ispirazione: quindi piste ciclabili, zone pedonali, smart city, città connesse, aree verdi, orti biologici a km zero per ogni nucleo abitativo, zone agricole di pregio, filiera corta di prodotti e molto altro. Le decisioni politiche devono essere prese nel modo più vicino possibile ai cittadini. Con l’impegno di portare più Regione e istituzioni regionali ad Assisi e più esigenze degli assisani in Regione. Lo spirito è quello dell’inclusione, cercando di coinvolgere tutti le persone di buon senso e con voglia di dare il loro contributo al bene comune”.

Per il coordinatore provinciale di FI Fiammetta Modena, Forza Italia Assisi si è dotata di “Una struttura organizzativa importante, aperta a future adesioni e determinata nel coinvolgimento di tutti coloro che si riconoscono nei valori fondamentali a cui Assisi ha sempre dato ispirazione: la pace come valore essenziale di inclusione, la libertà, l’associazionismo e soprattutto la spiritualità e il rispetto delle diverse visioni religiose e politiche. San Francesco ha insegnato a tutti che dialogo e rispetto delle visioni altrui è l’unica arma di sopravvivenza. L’impegno del delegato comunale Evian Morani sarà quello di portare la voce degli assisani a tutti i livelli istituzionali, a cominciare da quello regionale. All’assemblea ha portato il saluto da remoto il coordinatore regionale Andrea Romizi ed erano presenti per il Coordinamento provinciale Lamberto Marcantonini e Marco Renga”.

“L’iniziativa di Assisi – ancora Modena – dimostra come Forza Italia stia continuando a strutturarsi a livello territoriale: non poteva mancare la città di Assisi, importante e significativa non solo in Umbria, ma nel mondo intero, nel nome di San Francesco. Assisi non poteva mancare perché è stata sempre una città ove Forza Italia ha rappresentato storiche ed importanti figure di governo ed è giusto che garantisca l’alternativa all’attuale amministrazione, aprendosi al contributo di tutti nel quadro della alleanza di centro destra. Buon lavoro a tutti i dirigenti di Assisi, ai nuovi volti che si sono avvicinati al partito, per Forza Italia e per la comunità assisana”.

© Riproduzione riservata