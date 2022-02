C’è posta per te, proposta a lieto fine per una giovane coppia di Bastia Umbra

A C’è posta per te la storia d’amore di una giovanissima coppia di Bastia Umbra. È quella , raccontata da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5, di Giovanni e Luisa. I due ragazzi, che sono originari della Campania, si sono conosciuti all’Alberghiero di Assisi scuola frequentata da entrambi, abitano a Bastia Umbra e stanno per diventare genitori. “Non mi importa se maschio o femmina, basta che sia in salute”, ha detto Giovanni, che da quando sta per diventare papà è “diventato un uomo”. In studio, assieme alla padrona di casa e ai due ragazzi, c’erano Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la famosa coppia di ballerini.

“Che Dio benedica l’Alberghiero di Assisi, sarò grato a quella scuola, al corridoio, alla campanella della ricreazione, al 7 gennaio 2020 che ha decretato la fine delle vacanze di Natale e della distanza da te. (…) Sono grato a mio padre e mia madre che mi hanno convinto che smettere di studiare sarebbe stata una sciocchezza, e sono grato all’Alberghiero di Assisi: senza quella benedetta campanella non ti avrei incontrato”, le frasi della lettera di Giovanni a Luisa letta da Maria De Filippi.

Il ragazzo, originario di Acerra e trasferitosi con la famiglia, ha chiesto a Luisa, 19 anni nata a Pompei e incinta di cinque mesi, di sposarla in studio. “Da quando ti ho conosciuto ho imparato cosa significa amare una persona. Con te mi immagino un futuro perfetto. Mi hai cambiato la vita, sto diventando un uomo e voglio diventarlo insieme a te. Immagino un futuro con te perché non voglio più aspettare”. Giovanni, grazie a Raimondo Todaro e a Francesca Tocca, ha chiesto a Luisa di sposarlo: lei, commossa, ha accettato la proposta.

