Che Dio ci aiuti 7, ripartite le riprese Assisi (foto)

È iniziata oggi pomeriggio, 17 ottobre 2022, la seconda tranche di riprese di Che Dio ci aiuti 7: le riprese della fiction dureranno fino a fine mese. Dopo il primo step della seconda metà di luglio nel centro storico di Assisi si rivedono gli attori e le attrici della serie che sarà trasmessa su Rai Uno. Il set della prima giornata ha visto oggi le telecamere accendersi in piazza della Chiesa Nuova, domani sarà la volta della terrazza dell’hotel Subasio in piazza San Francesco e a seguire altre location del centro come Corso Mazzini, via Metastasio, il Palazzo del Capitano del Popolo.

Le riprese di Che Dio ci aiuti 7, che attira sempre curiosità e apprezzamento, si concentrano sulle imprese dei protagonisti come Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi (Suor Costanza) e al Convento degli Angeli Custodi si continuano a vivere esperienze e amori. Confermato anche in questa seconda parte di riprese il set allestito all’interno dell’hotel Subasio, struttura simbolo della città che riapre le porte per ospitare la troupe di “Che Dio ci aiuti 7”.

Per quanto riguarda le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 c’è quella fornita dalla stessa Ricci in un’intervista a Vaniy Fair, secondo cui Suor Angela avrà decisamente meno spazio di prima. “Ho sempre detto che avrei lasciato che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”, ha detto l’attrice.

La Ricci ha poi aggiunto: “Grazie, grazie, grazie. Per aver sopportato la mia voglia di essere libera. Chiedo perdono per i ‘tradimenti’ e l’abbandono dei personaggi a cui inevitabilmente ci si affeziona. So che mi avete già perdonato e mi perdonerete ancora, quindi grazie con tutto il cuore”. Al suo posto sarà più centrale il ruolo della Azzurra interpretata da Francesca Chillemi: “Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa”.

“Per l’amministrazione comunale e la città – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – è motivo di grande soddisfazione ospitare per il secondo anno a fiction “Che Dio ci aiuti” perché ci dà l’occasione di mostrare in prima serata sulla rete Rai la straordinaria bellezza di Assisi. La fiction prodotta da Lux Vide (stessa produzione di Don Matteo) è sempre molto seguita dal pubblico, raggiungendo share di ascolti record e si trasforma in una bella occasione di promozione turistica del nostro territorio”.

Le foto delle riprese di Che Dio ci aiuti 7 sono tratte da Visit Assisi

