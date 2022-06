Che Dio ci aiuti 7, le riprese a luglio ad Assisi: sarà la stagione del passaggio di consegne tra Suor Angela e suor Azzurra

Torna ad Assisi la fiction Che Dio ci aiuti 7. Le riprese iniziano il prossimo 11 luglio, con tante conferme e parecchie novità, e terminano il 30. Tra le conferme, c’è senza dubbio Elena Sofia Ricci che torna a prestare il suo volto per la protagonista della serie, Suor Angela. Nel cast sono confermate in un ruolo da protagonista Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi grande interprete di Suor Costanza.

In realtà tra le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 c’è quella fornita dalla stessa Ricci in un’intervista a Vaniy Fair, secondo cui Suor Angela avrà decisamente meno spazio di prima. “Ho sempre detto che avrei lasciato che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”, ha detto l’attrice, per poi aggiungere: “Grazie, grazie, grazie. Per aver sopportato la mia voglia di essere libera. Chiedo perdono per i “tradimenti” e l’abbandono dei personaggi a cui inevitabilmente ci si affeziona. So che mi avete già perdonato e mi perdonerete ancora, quindi grazie con tutto il cuore”. Al suo posto sarà più centrale il ruolo della Azzurra interpretata da Francesca Chillemi: “Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa”.

Le prime location scelte per le riprese estive di Che Dio ci aiuti 7 sono nel centro storico, da Piazza Chiesa Nuova – dove viene allestita una struttura temporanea e riproposto l’esterno del Bar Angolo Divino – a piazza San Rufino, da via Santa Maria delle Rose a via San Paolo, da Piazza del Comune a Piazza San Francesco, a via Patrono d’Italia. Un set particolare è quello allestito all’interno dell’hotel Subasio, struttura simbolo della città che riapre anche quest’anno le porte per ospitare la troupe di “Che Dio ci aiuti”. In autunno la seconda tranche di riprese, che è prevista tra ottobre e novembre.

“Riaccogliamo con grande soddisfazione il ritorno della fiction “Che Dio ci aiuti” ad Assisi dove sarà ambientata tutta la settima serie – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – portando così la nostra meravigliosa città sullo schermo di Rai Uno in prima serata. La fiction prodotta da Lux Vide (stessa produzione di Don Matteo) è sempre molto seguita dal pubblico, raggiungendo share di ascolti record, e rappresenta una notevole occasione di promozione turistica. Assisi è la città che da sola attrae il 25 per cento dei visitatori, dopo i due anni di pandemia deve tornare a vivere e a ospitare i turisti perché il nostro tessuto produttivo è legato all’accoglienza. Come amministrazione comunale faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per creare le condizioni affinché la nostra bellissima città sia conosciuta, scelta e frequentata. Oggi più di ieri c’è bisogno di una politica turistica incisiva per attrarre visitatori altrimenti gli effetti della pandemia e della crisi economica saranno più pesanti”.

