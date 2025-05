Con il cuore 2025, vincono la musica e la solidarietà (foto e video)

Grande successo di pubblico, sul prato in attesa e negli ascolti (è stato il programma più visto della serata con 2.429.000 spettatori, pari al 18% di share, battendo i festeggiamenti del trentennale per Andrea Bocelli in onda su Canale 5), per Con il cuore 2025, il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sabato 24 maggio su Rai1 e in streaming su RaiPlay, con protagonisti Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli. (Continua dopo il video – link diretto)

La maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, quest’anno sosterrà 20 progetti in 12 paesi. Per partecipare basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 fino al 22 giugno 2025, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info. Sono 168 in 38 paesi del mondo i progetti realizzati fino ad ora grazie a Con il Cuore e oltre 16 milioni di euro la somma donata dagli italiani in 22 edizioni. Nello specifico Con il cuore 2025 sosterrà progetti in Italia (a Bari per un importante progetto educativo per i bambini dei quartieri più fragili e per dare un’alternativa alla strada ai ragazzi adolescenti, senza dimenticare il supporto al Villaggio della Carità di Perugia; mentre a Spoleto ci saranno borse lavoro per giovani ragazzi autistici), tra Italia e Libano (con il supporto alle mense francescane di Bologna, Beirut, Milano e Spello) in Brasile e Zambia (acquisto di due automezzi per le Missioni Francescane), il Burundi (dove le Suore Francescane vanno in soccorso delle ragazze madri ripudiate anche dalle proprie famiglie, garantendo una formazione professionale), in Ghana (verrà realizzato un pozzo e l’acquedotto per portare acqua pulita e potabile a tutta la popolazione), Haiti (la farmacia della speranza, la costruzione di bagni per i bambini della scuola e la creazione di sentieri percorribili almeno con i muli). (Continua dopo il video – link diretto)

E ancora in India (una cucina per i bambini con disabilità seguiti dalle suore, e una mensa), Madagascar (saranno accolti minori, molti di età compresa tra 0 e 5 anni, privi di cure genitoriali. Verrà garantita loro accoglienza, cibo sano, cure ed educazione), Paraguay (nuovi spazi per garantire una giusta e dignitosa accoglienza ai poveri, ma anche formazione ai giovani), Perù (un riparo per i 1200 bambini della Parrocchia abbiano un riparo dai raggi del sole e dalla pioggia) e Siria, dove saranno portati avanti 3 progetti con l’obiettivo di sfamare la popolazione dei sobborghi di Damasco, garantire assistenza agli anziani rimasti soli e ai giovani di Aleppo ai quali più di un decennio di guerra civile ha rubato sogni e speranza.

Anche Con il Cuore 2025, coordinata da padre Enzo Fortunato, ha visto la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà. Tra i momenti più toccanti della serata c’è sicuramente la testimonianza di padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa della Sacra Famiglia, in collegamento da Gaza. Padre Gabriel ha raccontato l’enorme crisi umanitaria che stanno vivendo cristiani, ortodossi, musulmani e tutta la popolazione civile nella Striscia. «Le giornate sono terribili e non si vede un orizzonte di miglioramento. Non c’è niente se non bombardamenti, morte e distruzione. Nonostante ci siano tante persone di buona volontà che vogliono che questa guerra finisca per il bene di tutti in Palestina e Israele, purtroppo i segnali sono negativi. Qui vivono più di due milioni di persone, esseri umani con dei diritti. Ci auguriamo quindi che venga ascoltato l’appello di papa Francesco e di papa Leone».

«Grazie al direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore – ha proseguito padre Fortunato -, e a tutta la grande famiglia Rai, che, come di consueto, ha messo a disposizione le sue migliori professionalità per la realizzazione di questo evento solidale. Un impegno che proseguirà anche nel corso della prossima settimana, quando, attraverso i propri programmi televisivi e radiofonici, continuerà a sostenere la nostra azione di sensibilizzazione degli italiani alla donazione “Con il Cuore 2025”. Grazie alle Forze dell’Ordine che come sempre hanno garantito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Grazie ad Eni e a Poste Italiane, partner sostenitori dell’iniziativa, e all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per il contributo. Grazie a Carlo Conti e agli artisti. Grazie alle testimonianze che sono state portate sul palco: ci hanno fatto toccare con mano quello che accade intorno a noi».

È possibile donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile. Con il cuore 2025 è promossa dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Rai insieme ad Eni e Poste Italiane, partner sostenitori, con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Direzione Intrattenimento Prime Time. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità attraverso i canali editoriali Rai.

