Concerto di Natale 2021 da Assisi, messa in onda il 25 dicembre su Rai 1 (foto)

Si rinnoverà il 25 dicembre l’ormai tradizionale concerto di Natale 2021 da Assisi che ogni anno si tiene nella Basilica Superiore di San Francesco. Registrato il 18 dicembre insieme alla consegna della Lampada della Pace 2021, il concerto del Sacro Convento di Assisi sarà trasmesso in Eurovisione su Rai 1 dopo la benedizione Urbi et Orbi del Papa. Ogni anno in eurovisione. Ogni anno diverse Nazioni lo hanno trasmesso in diretta o in differita (Croazia, Francia, Grecia, Norvegia, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia; attraverso Rai Internazionale il concerto giunge negli Stati Uniti e in Estremo Oriente).

Il Concerto di Natale 2021 da Assisi sarà diretto dal Maestro William Eddins e ha visto la partecipazione del violoncellista HAUSER, uno dei più noti al mondo, e del tenore Roberto Alagna. Ad accompagnare gli artisti, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il coro “I piccoli musici” guidato dal maestro Mario Mora. Il Concerto è promosso dal Sacro Convento di Assisi, dalla Rai e da Intesa Sanpaolo, con il contributo di Ferrovie dello Stato Italiane. Gli addobbi floreali sono stati offerti dal comune di Viareggio.

Dopo il saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, Padre Marco Moroni, le melodie di Gruber, Schubert, Respighi e molti altri hanno preso vita sotto la direzione del Maestro William Eddins, direttore musicale emerito della Edmonton Symphony Orchestra in Canada. Il concerto ha visto la partecipazione del violoncellista Stjepan Hauser e del tenore Roberto Alagna, che saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e dal coro I piccoli musici guidato dal maestro Mario Mora.

A margine della registrazione del concerto di Natale 2021 da Assisi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, che sarà in collegamento da New York, ha ricevuto la Lampada della Pace. A ritirare fisicamente il riconoscimento è stato il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu. La cerimonia ha visto la partecipazione da remoto anche di Sua Maestà il Re Abdullah II di Giordania.

FOTO © Mauro Berti – Rivista San Francesco

© Riproduzione riservata