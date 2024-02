Freedom – Oltre il confine, Assisi di nuovo protagonista con “Il Santo di tutti”

Assisi di nuovo protagonista in tv lunedì 5 febbraio in prima serata su Italia 1, nella quarta puntata di Freedom oltre il confine. Dopo quella di un paio di settimane fa girata al Museo della Memoria per raccontare di come Gino Bartali abbia salvato decine di ebrei, stasera la puntata tornerà ad Assisi per conoscere la storia di San Francesco, un piccolo grande uomo che ha trasformato il mondo.

San Francesco – Il Santo di tutti è il titolo del segmento in cui “La troupe di Freedom si reca ad Assisi dove, più di 800 anni fa, un piccolo uomo di nome Francesco operò un cambiamento radicale non solo nella sua vita e in quella della sua comunità ma anche in seno al cristianesimo di allora. Oggi San Francesco è conosciuto in tutto il mondo e incarna i valori universali di umiltà, fraternità e speranza e per questo è considerato il Santo di tutti. Roberto Giacobbo ripercorre gli episodi più importanti della sua vita sia negli stessi luoghi di Assisi dove avvennero che attraverso gli splendidi affreschi di Giotto nella Basilica Superiore. Un viaggio che ci porta a conoscere il coraggio e la visione di San Francesco nelle sue tappe fondamentali: dalla sua conversione fino al momento in cui abbraccerà ‘sorella morte’”.

Tra gli altri luoghi di questa puntata, la Grecia, in uno dei 10 luoghi più belli e imperdibili del mondo: le Meteore – monasteri sospesi fra cielo e terra; Herdonia, alla scoperta della “Pompei di Puglia”; Villa Arconati, “la piccola Versailles di Milano”, per scoprire dove era custodito il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci; e Mantova, alla scoperta di San Longino e del sangue di Gesù.

