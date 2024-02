Festa degli agricoltori 2024, l’appello del comitato: “Si rinnova l’amore per la terra e la solidarietà al Meyer”

Tutto pronto per la Festa degli Agricoltori 2024, in programma l’11 febbraio tra Santa Maria degli Angeli, Bastia e, grazie allo ‘sforamento’ a Pianello, anche Perugia. L’evento, che vede il gruppo editoriale Assisi News media partner con tutte le testate (Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social), è arrivato alla decima edizione, e il comitato organizzatore ha diffuso una nota per invitare tutti gli agricoltori a partecipare a questa iniziativa che unisce cura del creato e beneficenza. Di seguito la nota.

“Aspettiamo tutti gli agricoltori domenica 11 febbraio per la Festa degli Agricoltori 2024, una celebrazione che anche quest’anno renderà onore al nostro nobile lavoro con lo stesso orgoglio di appartenenza che la fece nascere dieci anni fa. In questo travagliato 2024, il Comitato degli agricoltori tiene ancora più in alto il senso dell’ appartenenza attraverso la piena adesione e partecipazione alle manifestazioni di protesta che ci stanno coinvolgendo in problematiche a noi tutti ben note, perché vissute ogni giorno”.

“Non potevamo che proseguire un appuntamento che non si è fermato nemmeno nei bui anni della pandemia e la nostra celebrazione, promossa da un gruppo di amici – una grande famiglia – non disconosce il valore della nostra lotta di agricoltori. Ripercorreremo le strade francescane con cortei senza appartenenze e l’unica bandiera sarà il tricolore. La nostra annuale manifestazione non può mancare, perché ben si inserisce nell’ambito agricolo per rinnovare l’irrinunciabile amore verso la terra, all’insegna dei valori della solidarietà, dell’amicizia che ci lega, insieme al valore dell’incontro. La nostra è solidarietà concreta verso l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, sempre grato per tanta beneficenza dalla terra assisana. Sono queste le nostre radici che ci tengono insieme, sempre più numerosi, in un evento che ci vede uniti nel sostegno a tutti gli agricoltori italiani ed europei”.

