Giorgione a casa tua: Assisi e le sue eccellenze enogastronomiche protagoniste su Gambero Rosso Channel

Assisi protagonista su Gambero Rosso Channel, con uno speciale di cinque puntate, in onda dal 10 novembre, dedicato alle eccellenze enogastronomiche e alle risorse ambientali e culturali della città. L’iniziativa – promossa dal Comune di Assisi – è inserita nella trasmissione “Giorgione a casa tua”, condotta dal noto oste Giorgio Barchiesi, detto Giorgione (già protagonista della Taverna del Calendimaggio, ndr), in viaggio nella terra di San Francesco per scoprirne tesori culinari e non solo. Le cinque trasmissioni dedicate ad Assisi andranno in onda su Sky, canali 133 e 415, sempre di venerdì, alle ore 21, il 10, 17 e 24 novembre, il primo e l’8 dicembre prossimi.

In ogni puntata, Giorgione verrà invitato a casa di amici, conoscenti o persone incontrate per caso e con loro realizzerà ricette con prodotti del territorio, rivisitate alla sua maniera. Durante Giorgione a casa tua, il noto oste preparerà, in particolare, il piccione in tutte le sue forme, biscotti delle monache, frittata con erbette del monte Subasio e tanti altri piatti, anche natalizi, per alimentare il corpo ma anche l’anima, grazie agli incontri che farà lungo il suo viaggio tra vicoli e angoli caratteristici e insoliti di Assisi.

“L’idea – sottolinea Fabrizio Leggio, assessore al turismo e marketing territoriale di Assisi – è quella di promuovere l’enogastronomia assisana, valorizzandone qualità e tradizione. Si tratta di una delle iniziative messe in campo per favorire la conoscenza di Assisi anche dal punto di vista culinario e dei prodotti tipici del territorio. La trasmissione con Giorgione ci offre la possibilità di proporre in maniera diversa, e anche in chiave turistica, risorse e opportunità della città. Ringrazio l’Ente Calendimaggio e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle cinque puntate, rendendo Assisi protagonista di una nuova forma di narrazione legata anche al buon mangiare”.

