Meteo Assisi 10-12 novembre 2023: weekend grigio, misto a pioggia e schiarite con sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 10-12 novembre 2023.

Buongiorno e ben ritrovati,

l’autunno sembra aver ingranato davvero la marcia giusta, fasi piovose a ripetizione intervallate da brevi miglioramenti, questo è eccezionale per i nostri terreni che riescono a fare il pieno di acqua e nel modo giusto. Il breve miglioramento del tempo intervenuto tra mercoledì e ieri sarà subito sostituito da una nuova fase piovosa tra oggi e domenica che porterà un’altra bella dose di precipitazioni benefiche sul nostro territorio. Ventilazione meridionale a tratti moderata con clima mite e non freddo semmai molto umido questo si.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il fine settimana, con le previsioni per il Meteo Assisi 10-12 novembre 2023 e uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata grigia e piovosa con solo brevi ed irrisori spazi soleggiati possibili nel corso della giornata. Rovesci di pioggia diffusi e accumuli pluviometrici di tutto rispetto. Ventilazione tra sud e sud-ovest a tratti moderata. Clima mite e molto umido.

Domani sabato: probabilmente la migliore giornata delle tre (se si considera la scarsa possibilità di locali, brevi e residue precipitazioni qua e là nella regione). Ci saranno maggiori spazi di sole e il clima resterà mite. Ventilazione meridionale a tratti moderata (giornata interlocutoria tra il peggioramento del giorno precedente e quello della successiva domenica).

Domenica infine: nuovo netto peggioramento delle condizioni meteo con rischio molto alto di precipitazioni un pò ovunque nella regione. Qualità dell’aria straordinaria!

Breve anticipazione per concludere sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà un certo miglioramento con sole e a tratti nuvolosità in un contesto molto mite pensate addirittura con picchi massimi di temperature addirittura di 20 gradi (anomalia molto marcata per il periodo).

Auguriamo a tutti voi come sempre di trascorrere giornate piacevoli! A presto, dalla redazione di Assisi News!

Foto: redazione Assisi News

© Riproduzione riservata