I soliti ignoti, in access prime time gli assisani Ettore e Rebecca e l’endorsment di Amadeus per Assisi (foto+video)

Serata sfortunata ai Soliti Ignoti per Rebecca ed Ettore di Assisi, che giovedì sera erano su Rai 1 con Amadeus per scoprire il parente misterioso. E per la città serafica c'è stato anche uno spot in pre-serale, visto che il conduttore Rai ha ricordato in apertura di trasmissione la sua recente ospitata ad Assisi nell'ambito del Trofeo Città di Assisi.

“Rebecca e Ettore vengono da Assisi – le parole di Amadeus – ho avuto il piacere di trascorrere qualche giorno ad Assisi, un luogo meraviglioso. È inutile dirvi ‘andate ad Assisi’, andateci perché si sta benissimo, le persone sono ospitali, posti bellissimi, giornate belle— e poi va beh la Basilica… un luogo fantastico, uno dei gioielli che abbiamo in Italia. Tre l’altro so che Ettore lavora lì”… il ‘suggerimento’ di Amadeus, con il concorrente che spiega che si occupa di manutenzione elettrica, mentre la figlia studia ingegneria a Perugia. (Continua dopo il video – link diretto)

“Insomma, saluto tutta Assisi“, conclude il conduttore prima che cominci la puntata de I soliti Ignoti. Che purtroppo per i due concorrenti assisani si rivela amara: dopo tante intuizioni e un bottino di oltre 110mila euro, infatti, purtroppo Ettore e Rebecca cadono sul più bello: e quindi tornano ad Assisi a mani vuote.

