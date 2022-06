Incendio in officina a Bastia Umbra: a fuoco moto (foto)

Incendio domato dai vigili del fuoco, le cause sono ignote: paura per l’abitazione sopra alla sede di lavoro di Motodoc Classic

Incendio in officina a Bastia Umbra poco prima delle 9 di oggi venerdì 3 giugno. A prendere fuoco è stata una moto nella parte esterna all’officina meccanica di Motodoc Classic, azienda in via delle Tuje che opera nella zona industriale bastiola su moto antiche e di valore. Proprio una di queste avrebbe preso – per motivi al momento sconosciuti – fuoco. La moto è andata completamente distrutta, danni alle serrande e ad altri mezzi oltre che alla stessa sede dell’officina.

Sul luogo dell’incendio in officina i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, i carabinieri della locale stazione, la polizia di Stato del locale commissariato e la polizia locale bastiola. I pompieri, sul posto con tre mezzi, una campagnola e due autopompe a serbatoio, hanno spento la gran parte dell’incendio. Alcune fiamme prima dell’arrivo dei pompieri erano state spente da alcuni operai con un piccolo carrello antincendio. Sono ora incorso le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’incidente.

A giugno del 2021 un precedente, quando l’incendio in una ditta aveva creato una densa colonna di fumo nero che ha destato l’allarme non solo nell’area industriale, ma fino al centro urbano della città e lungo la Centrale Umbra. Le chiamate ai pompieri sono infatti arrivate dall’azienda, ma anche da cittadini e automobilisti.

