L’Associazione Mestieri del Cinema Umbri alla Mostra di Venezia, c’era anche l’assisano Alfiero Toppetti (foto)

“Umbria grida cinema” in trasferta alla Mostra di Venezia. L’Associazione Mestieri del Cinema Umbri la scorsa settimana è stata protagonista al Lido con un evento di promozione dei professionisti del cuore verde d’Italia. Presenti tra gli altri Franco Mariotti e l’attore assisano Alfiero Toppetti, per presentare il cortometraggio “Lo spirito del lago“, prodotto da Studio Lumiere e girato a Castiglione del Lago, per la regia di Federico Menichelli (presidente dell’associazione), con Gianluca Brundo e appunto Toppetti.

Correlato: Liliana Cavani ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera: i complimenti da Assisi

Alla rassegna hanno anche partecipato due film girati in Umbria, “L’Età giusta” di Alessio di Cosimo e “Amici per caso”, di Max Nardari, di cui sono stati mostrati i trailer. Si è poi fatto il punto sull’attività, le difficoltà e le prospettive dell’Associazione che ha oltre 100 soci e 15 convenzioni con enti del territorio.

“Grazie all’unione in rete dei professionisti – ha detto Menichelli dell’Associazione Mestieri del Cinema Umbri alla Nazione Umbria – abbiamo un ponte reale e vissuto tra produzioni in arrivo e maestranze umbre. Una linea che attraverso Cristina Bravini a Terni, Sonia Broccatelli a Orvieto e Matilde Pennacchi a Perugia ci consente di gestire la più grande agenzia di servizi cinema dell’Umbria. Il nostro movimento indipendente è riconosciuto a livello nazionale, ma serve un coordinamento con le istituzioni locali”.

© Riproduzione riservata