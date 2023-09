Incendia i rifiuti dopo la pulizia del campo: denunciato 66enne

Ha pulito un campo dopo essere stato incaricato dal proprietario del terreno e, invece di smaltire i rifiuti, ha deciso di dargli fuoco. Peccato che a bruciare nell’incendio ci fossero anche rifiuti pericolosi, tra cui frigoriferi, materassi, televisori, pneumatici ed eternit. Per questo un albanese di 66 anni è stato denunciato per il reato di incendio dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi, guidati dal vicequestore Francesca Di Luca.

A segnalare agli agenti l’incendio in un terreno in periferia una telefonata al numero unico di emergenza. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una densa colonna di fumo nero propagarsi da un incendio di rifiuti, al fianco del quale c’era un uomo successivamente identificato in un cittadino albanese di 66 anni.

I poliziotti hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato l’area. nel frattempo i poliziotti hanno interrogato il 66enne, che ha dichiarato di essere stato incaricato dal proprietario del terreno a ripulire il terreno dalle erbacce e a differenziare i rifiuti, in attesa del successivo smaltimento. Ma l’uomo, di sua iniziativa, ha deciso di dare fuoco ai rifiuti senza preventivamente informare il proprietario. Dopo aver provveduto a delimitare il campo – sottoposto a sequestro – e le sue pertinenze per inibire l’accesso ad altre persone, gli agenti hanno denunciato l’uomo per il reato di incendio.

© Riproduzione riservata