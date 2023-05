L’età giusta, Assisi di nuovo set cinematografico per una commedia

Da oggi sono in corso ad Assisi le riprese di “L’età giusta”, commedia diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali Barber Ring e Come un Padre) e interpretata da Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone.

Nella Città Serafica viene realizzato il finale del film con riprese di fronte alla Basilica papale di San Francesco e alla Basilica di Santa Chiara, nei giorni scorsi le telecamere sono state a Narni e Todi. L’età giustaè finanziato dal Mic Dgca secondo l’avviso pubblico di sostegno alle imprese audiovisive “Por- Fesr 2014-2020 Asse3 – Azione 3.2.1 – Avviso Film Fund 2021”. Il film è prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, CD Cine Dubbing, An.tra.cine e Well Enough Film in collaborazione di Rai Cinema e con il supporto di Umbria Film Commission.

“Si tratta di un road movie – svela il regista Alessio Di Cosimo – , il pulmino rubato a una casa di riposo scarrozza le quattro anziane in giro per le strade d’Italia. L’emozione principale del film sarà la tenerezza. Si alternano scene di forte intensità recitativa, quasi drammatica, a scene molto divertenti create da situazioni paradossali come l’arresto da parte della polizia in autostrada dopo che le “nonnine” hanno bruciato una busta piena di marijuana. L’intenzione è quella di riproporre, con tutto il rispetto del caso, il genere della commedia all’italiana che ci ha resi famosi in tutto il mondo”.

