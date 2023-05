Assisi laboratorio di idee e osservatorio permanente per un confronto sul nostro tempo

L’attrice Violante Placido, la musicista Natasha Korsakova, la psicologa e psicoterapeuta Clarisse Schiller, le imprenditrici Nicoletta Spagnoli e Antonella Galiè, e la presidente di Regione e avvocato Donatella Tesei, con i loro personali e suggestivi racconti, sono state le protagoniste di un evento speciale. Sei donne chiamate a condividere un momento di svolta nella loro vita, un istante prezioso di comprensione che ha permesso una rivoluzione dello sguardo. Ha preso così il via, grazie all’iniziativa “13 Tempo di Idee”, un osservatorio permanente e laboratorio di idee che avrà in futuro ulteriori tappe con altri momenti di dialogo, riflessione e confronto.

La serata di sabato 13 maggio rientrava nell’ampio programma “Avrò cura di te” promosso in occasione della “Festa della Mamma” 2023 (evento che vede le sue origini a Tordibetto) dall’Inner Wheel Assisi – Bastia Umbra guidato dalla presidente Beatrice Susta Angelini.Quello di sabato scorso è stato anche un evento anche benefico. Gli incassi della serata saranno infatti devoluti al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Assisi, che quotidianamente assiste donne in difficoltà e in gravidanza.

“Come presidente delle Inner Wheel di Assisi e Bastia Umbra mi sento profondamente grata per il lavoro che abbiamo svolto nella nostra missione di servizio al territorio destinando il ricavato al CAV di Santa Maria degli Angeli” ha affermato Beatrice Susta Angelini, per poi aggiungere: “Per me è un onore servire e creare opportunità di incontro e dialogo specialmente a sostegno del mondo femminile”. L’aspirazione di “13 Tempo di Idee” è ora quella di proseguire, partendo dalla prima edizione di quest’anno, per creare un laboratorio di idee e un osservatorio contemporaneo ad Assisi con l’idea di promuovere incontri, dialoghi, relazioni con personalità influenti, per anticipare uno sguardo sul tempo che verrà.

Foto in evidenza di Aditya Romansa | via Unsplash

© Riproduzione riservata