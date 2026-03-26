Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto in vacanza ad Assisi: la foto su Instagram

La coppia ha condiviso uno scatto dal sagrato della cattedrale di San Rufino

26 Marzo 2026 Televisione e cinema 113

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto in vacanza ad Assisi: la foto su Instagram

Pronti a convolare a nozze, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, personal trainer che dirige una palestra a Roma, conosciuto sul set del suo primo film come regista (Felicità, ndr) si sono concessi anche una vacanza ad Assisi, immortalandosi sul sagrato della cattedrale di San Rufino, immortalandosi con una foto nelle storie di Instagram.

Per il settimanale di gossipi, “fervono i preparativi e che la coppia pronuncerà il fatidico sì quest’estate. Una cerimonia intima, quasi segreta, con pochissimi invitati”. Nessuna conferma da Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, anche se l’attrice non ha mancato di spendere, nel corso dei tre anni di relazione, belle parole per il compagno. “A un certo punto, ho capito che, se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo. Claudio è generoso, fedele e un grandissimo padre”.

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