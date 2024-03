Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani, mini vacanza ad Assisi: le foto su Instagram

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani protagonisti di una vacanza lampo ad Assisi a inizio settimana. I due hanno condiviso anche una rara foto insieme nelle storie di Instagram. Hanno alloggiato in una struttura ricettiva di lusso nella parte alta della città di Assisi e girato per Assisi come due normali turisti, rimanendo affascinati soprattutto – almeno a giudicare dagli scatti condivisi da lei – dalla parte bassa della città, via San Francesco, il crocicchio a San Pietro e ovviamente la Basilica di San Francesco.

Classe 1995, Ludovica Pagani è una modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica. È laureata in Economia e Management. Nel suo curriculum svariate esperienze a Sportitalia e TeleLombardia ma anche a Quelli che il calcio su Rai Due e a RDS. La Pagani è tra le influencer più seguite in Italia e tra le sue migliori amiche c’è l’ereditiera Elettra Lamborghini, pure lei influencer.

Come detto Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani, che si frequentano ormai da qualche anno ma raramente si mostrano insieme sui social network, hanno anche condiviso un raro scatto insieme (è possibile ritrovarlo nella gallery e del calciatore della Roma si riconosce la zazzera). Era stata lei a spiegare il perché della scelta: “Non mi piace farlo – aveva spiegato in una intervista – Lui è riservato, qualità che apprezzo tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla”.

(Le foto nella gallery sono tratte dalle stories dei profili Instagram della coppia, la foto in evidenza dalla vacanza in Grecia del 2023)

© Riproduzione riservata