Bastia Umbra, dissequestrato il Maury’s: al via i lavori di bonifica e riqualificazione

A quasi un anno dall’incendio devastante di aprile 2023 (qui le foto e i video), il Maury’s di Bastiola è stato dissequestrato dopo la conclusione delle indagini da parte delle autorità giudiziarie. “Ora – anticipa il Comune – i soggetti interessati dovranno procedere alla bonifica ed alla rimozione dei rifiuti e dei materiali rimasti”. Il tutto durerà otto settimane, in seguito alle quali partiranno i lavori di ripristino della struttura. (Continua dopo il video – link diretto)

Le fiamme al Maury’s erano divampate nell’aprile del 2023, uno spaventoso rogo che aveva bruciato per ore dopo che le fiamme erano partite da un magazzino per poi arrivare fino al tetto, collassato, ed estendersi al resto del negozio, dove carta, plastica, prodotti per la casa e la persona avevano contribuito ad alimentare il rogo, per spegnere il quale erano state necessarie cinque squadre di pompieri. A rimanere danneggiato anche il vicino “Penny Market” che – dopo una mesata di totale chiusura – aveva riaperto nel maggio 2023 seppur solo in modo parziale, con l’esclusione di una piccola parte di edificio che necessitava di ulteriori lavori. Oltre alle forze dell’ordine, al personale del Comune di Bastia Umbra, di ARPA Umbria e dell’azienda sanitaria locale Umbria 1, al sopralluogo del 19 marzo era presente anche l’impresa incaricata di effettuare la rimozione dei rifiuti, i cui lavori, secondo il cronoprogramma presentato a seguito dell’ordinanza del sindaco risalente anch’essa a un anno fa, avranno una durata di circa 8 settimane decorrenti dalla data di dissequestro.

Per il sindaco Paola Lungarotti, si tratta di “Un primo passo verso la normalità, sollecitata più volte da parte nostra, segnalando la situazione di degrado dell’area, l’ultima nota inviata il 1° marzo. A questo, come ci è stato annunciato, seguirà la ricostruzione del magazzino, così da ritornare ad una compiuta normalità anche dal punto di vista commerciale e della vivacità a cui eravamo abituati”.

© Riproduzione riservata