Coronavirus in Umbria, aumentano i positivi: i dati del 10 ottobre 2020

Scende leggermente il trend dei contagi quotidiani da coronavirus in Umbria. Oggi si sono registrati 132 nuovi casi di positività in regione (ieri erano stati 151). Il numero delle persone attualmente positive al Covid 19 è di 1.115 (dato aggiornato alle ore 10:26 del 10 ottobre). In totale dall’inizio della pandemia 3189 persone sono risultate positive al coronavirus in Umbria. I guariti sono 1986 (+21 rispetto a ieri). I ricoverati negli ospedali umbri ad oggi sono 64 di cui 8 in terapia intensiva. C’è purtroppo un decesso in più, con il totale che sale 88 dall’inizio della pandemia.

Ad Assisi gli attualmente positivi al Coronavirus sono 54 persone (+9 rispetto a ieri, 118 in totale dall’inizio della pandemia, 1 ricoverato, 62 guariti, 2 deceduti). A Bastia Umbra i pazienti positivi al Coronavirus sono in totale 115 (64 attualmente positivi di cui 8 ricoverati, 50 guariti, 1 deceduto). Bettona 13 (7 attualmente positivi di cui 3 ricoverati, 6 guariti), Spello 15 (4 attualmente positivi, 11 guariti), Cannara 12 (1 attualmente positivo, 11 guariti).

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino di oggi, 10 ottobre, relativo ai contagi da Covid-19 in Italia. Continuano a crescere i contagi, ma sale anche il numero dei tamponi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5.372), con 29 morti (ieri 28). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471).