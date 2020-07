Finanziamenti a fondo perduto per chi lavora nel turismo, la proposta di Pastorelli

"Un settore in ginocchio e dalle prospettive tutt'altro che rosee", dice il capogruppo della Lega in Regione

Finanziamenti a fondo perduto per chi lavora nel turismo, un settore piegato dal Coronavirus. A farsene portavoce Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega in Regione. “Ci sono tantissime attività che operano nel comparto turistico anche vendendo souvenir e prodotti tipici; le prospettive di ripresa per questi tipi di attività purtroppo sono tutt’altro che rosee, serve dunque agevolare con dei dovuti finanziamenti queste attività che non essendo strettamente collegate alle strutture ricettive sono rimaste per ora escluse dai finanziamenti”, spiega il consigliere.

“Per questo – aggiunge – ho mandato ieri agli Assessori preposti, Michele Fioroni e Paola Agabiti, una lettera per sollecitare la Giunta nello stanziamento di finanziamenti a fondo perduto per chi lavora nel turismo, in particolare a favore dei commercianti collegati al turismo. Queste attività, molte volte a conduzione familiare, sono presenti nei tantissimi borghi che caratterizzano l’Umbria”. (Continua dopo la foto)

Pastorelli era presente alla manifestazione, svoltasi sotto la sede della Regione di Palazzo Cesaroni dei tassisti di UriTaxi svoltasi nei giorni scorsi a Perugia, nella quale i conducenti di auto bianche lamentavano un calo del fatturato di oltre il 50%. Anche per questo, sostiene che “Serve inoltre predisporre finanziamenti anche a favore dei tanti tassisti e Ncc che hanno perso con questa emergenza ogni fonte di sostentamento. Auspico dunque da parte della giunta – conclude la nota del capogruppo della Lega in Regione – una celere risposta che sicuramente non tarderà ad arrivare a favore dei cittadini tutti”.