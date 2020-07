Fioritura a Castelluccio di Norcia 2020, le foto di oggi e quando andare

La fioritura di Castelluccio di Norcia 2020 è pronta di nuovo a dare spettacolo. Oggi, 5 luglio 2020, si entra nel vivo della fiorita, che anche quest’anno, tra margherite, lenticchie, fiordalisi, papaveri e altri fiori, torna a stupire tutti.

“La fioritura di Castelluccio di Norcia 2020 è una delle fioriture più belle di sempre che sta richiamando migliaia di visitatori” ha spiegato all’ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Poche altre volte abbiamo assistito a una fioritura così ricca e duratura, è già da metà giugno che è particolarmente bella e resterà tale anche per diversi giorni e questo grazie a delle condizioni climatiche molto favorevoli”, aggiunge Gianni Coccia, uno degli agricoltori di Castelluccio.

Anche AssisiNews pubblica alcune immagini della fiorita di Castelluccio di Norcia, oggi, invitando i visitatori a rispettate questo spettacolo della natura, non calpestando i fiori, che in molti casi sono coltivazioni, e non buttando in giro cartacce. Ma quando è meglio andare a vedere la fioritura di Castelluccio di Norcia? Il periodo migliore è da metà giugno a metà luglio, fermo restando che molto dipende dalle condizioni meteo.

Per chi non può andare a Castelluccio (qui le indicazioni su come arrivare al Pian Grande) segnaliamo il video realizzato da Matteo Berlenga che immortala la fiorita tra la nebbia nelle prime ore del mattino. La fioritura di Castelluccio è visibile anche tramite webcam, nello specifico quella di Scenari digitali, realizzata grazie ad una campagna di crowdfunding.