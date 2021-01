Francesco Sepioni, medico di Gualdo Tadino in servizio in Antartide sulla rompighiaccio “Bassi” (foto)

L’Umbria in Antartide. Si, perché il dottor Francesco Sepioni, originario di Gualdo Tadino dove vive ancora oggi è dirigente medico in convenzione al pronto soccorso del 118 presso l’Asl 1 di Branca, è il medico di bordo della rompighiaccio italiana “Laura Bassi”, impegnata nella impegnativa e difficile missione fra le acque più crede ai confini del mondo attraverso l’oceano ghiacciato.

Una spedizione che è partita dalla Nuova Zelanda il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, prima diretta verso la base scientifica Zucchelli sul promontorio nella Baia di Terra Nova in Antartide poi, dai primi giorni di gennaio in questo nuovo anno 2021, la missione oceanografica con ricercatori italiani del CNR effettuerà attività di ricerca nel mare di Ross.

Il dottor Francesco Sepioni è stato designato come medico di bordo della spedizione grazie alle competenze maturate in questi anni in emergenza e urgenza presso le Asl Umbria 1 e 2. Ha superato – come lui stesso ha dichiarato anche a TGR Umbria nei giorni scorsi – una dura e difficile selezione tra decine di medici di emergenza sul territorio nazionale e dopo aver conseguito l’idoneità Antartica presso l’istituto di medicina aerospazialedi Roma.

“Siamo entrati nel Circolo Polare Antartico – ha scritto il dottor Francesco Sepioni nel suo profilo Facebook – di cui alcuni scatti nella gallery in fondo all’articolo – le foto-video sono state fatte tra le ore 23-24, iceberg, rompighiaccio in azione, foche, pinguini in fuga, orche …Tutto dal vivo! Buona visione dai “confini del mondo!. In ricordo di zio Biagio”.

La campagna di sperimentazione presso l’Antartico rientra nella trentaseiesima missione italiana in Antartide, portata avanti nell’ambito del programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) finanziata dal ministero dello sviluppo e delle tecnologia, gestito dal consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e per la parte scientifica da ENEA .

Prima della partenza dalla Nuova Zelanda, tutto il team ha effettuato un periodo di quarantena dovuto all’attuale emergenza Covid-19.

Il dottor Francesco Sepioni nella missione si occupa della salute igienico-sanitaria dell’imbarcazione e della salute dell’equipaggio. La spedizione, in un ambiante di straordinaria bellezza come emerge dalle immagini pubblicate sul profilo profilo FaceBook dal medico umbro, è molto impegnativa per via della presenza costante di forti venti e del clima tra i più estremi del pianeta in Antartide.

Foto: Facebook Francesco Sepioni