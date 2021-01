Compagnia dei Cavalieri Colle Paradiso, presentato il libro di Giuseppe Marini (foto)

Grande successo per la presentazione in streaming del volume “Compagnia dei Cavalieri Colle Paradiso” del Gran Maestro emerito Giuseppe Marini. Iniziativa svoltasi il 30 dicembre 2020, in collaborazione con il Comune di Assisi e l’associazione della Cavalcata di Satriano. L’incontro è stato moderato dal cavaliere Carlo Menichini alla presenza dell’autore e sono intervenuti, da remoto, il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il parroco di San Rufino Don Cesare Provenzi, Giovanni Zavarella, il gran maestro della compagnia Guerino Merola. (Qui il video)

“Un corposo diario ricco di immagini in cui ogni elemento rimanda direttamente ad un episodio vissuto”, spiega Merola. Per don Provenzi, “Attraverso i ricordi del Gran Maestro Emerito Giuseppe Marini, la storia della Compagnia dei Cavalieri Colle Paradiso riprende vita e riporta davanti al nostro sguardo tanti volti e tante storie che molti di noi neanche conoscevano o che non ricordavano più. Una storia che ci appare familiare attraverso luoghi a noi cari e ad appuntamenti che oramai sono diventati irrinunciabili non solo per i Cavalieri ma per l’intera comunità di Assisi. Rileggere le origini e la storia di questi appuntamenti, come la cavalcata di Satriano o la notte di sant’Annessa, ci aiutano a viverli con ancora più emozione e partecipazione”.

Foto: Mauro Berti