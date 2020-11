Guido Bertolaso consulente anti-Covid in Umbria

“Ho accettato a titolo gratuito questo ruolo, non bisogna perdere tempo, in emergenza il tempo è un fattore importante”

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha annunciato di aver ingaggiato, seppur “a titolo gratuito”, l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, come consulente per fronteggiare l’emergenza Covid.

La notizia è stata diffusa nel corso della video-conferenza stampa, a cui ha partecipato anche Bertolaso, sul piano di contenimento e degli interventi emergenziali per l’utilizzo della rete ospedaliera.

“Ho accettato a titolo gratuito l’incarico di consulente della Regione Umbria per la gestione degli interventi emergenziali in questa pandemia. Non bisogna perdere più tempo – ha detto Guido Bertolaso via social nella sua pagina Facebook – perché in emergenza il tempo è il fattore più importante. Si è lavorato bene ma ora abbiamo già individuato una serie di nuove operazioni da mettere in campo con il piano di salvaguardia e solo se necessario. Davanti non abbiamo l’estate ma l’inverno e prepararsi bene immaginando scenari peggiori è saggio. Il gioco di squadra tra sanità e protezione civile che qui in Umbria si sta portando avanti è la soluzione vincente per affrontare la situazione”.

“Una garanzia per il tema delle emergenze e ci aiuterà anche nel raccordo tra sanità e Protezione civile”, ha spiegato la governatrice Donatella Tesei presentandolo. Bertolaso aiuterà la task force della Regione, istituita per fronteggiare la pandemia, anche nell’attivazione di un ulteriore piano di salvaguardia: “Al momento non è necessario ma in ipotesi di scenario peggiore dobbiamo essere pronti”, ha continuato Tesei.

Foto: Facebook Guido Bertolaso